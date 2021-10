KI-Lösung Anysight macht Heizsysteme effizienter

Digitales Monitoring senkt Energieverbrauch

Mehr als die Hälfte der Heizungsanlagen in Deutschland laufen ineffizient, so der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie. Der Grund: Die Anlagen sind veraltet oder nicht optimal eingestellt. Zudem haben Gebäudebetreiber wenig Einblick in den Betrieb. Von Ausfällen erfahren sie meist erst über Bewohner, wenn diese bereits im Kalten sitzen. Bis eine Störung behoben ist, vergehen oft Tage – ein Ärgernis für Bewohner und eine organisatorische Herausforderung für Gebäudebetreiber und Wartungsfirmen. Ein digitales Monitoring kann hier Abhilfe schaffen. Eine einfache und nachrüstbare Lösung zum Fernüberwachen von zentralen Heizsystemen bringt Bosch nun mit Anysight auf den Markt. Per Plug & Play installiert, gibt das System rund um die Uhr Einblick in die Anlagen, meldet Ausfälle frühzeitig und sorgt dauerhaft für einen reibungsloseren Betrieb. Darüber hinaus können Gebäudebetreiber mit dem digitalen Überwachen ihrer Heizsysteme Energiekosten einsparen.

Mehr Energieeffizienz senkt Heizkosten um bis zu 30 Prozent

Anysight überwacht Heizsysteme mithilfe von Temperatursensoren und überträgt die gemessenen Daten in die Cloud. Dort werten Algorithmen die Temperaturdaten KI-basiert aus und erkennen ineffiziente Einstellungen der Anlage. Mithilfe von regelmäßigen Energie-Reports zeigt Anysight diese auf und gibt dem Betreiber konkrete Handlungsempfehlungen, um die Energieeffizienz zu verbessern. Die Software entwickelt sich im Laufe der Zeit zudem selbstlernend weiter. Für die Bewohner können so Heizkosten reduziert werden. “Nach ersten Feldtests gehen wir von einem Einsparpotenzial von bis zu 30 Prozent des Energieverbrauches der jeweiligen Anlage aus”, erklärt Thomas Matthis, Leiter der Smart Heating Monitoring Services bei Bosch Service Solutions.

Digitales Frühwarnsystem ist einfach anwendbar

“Anysight ist ein Rundum-sorglos-Paket, das ohne technische Vorbereitungen oder Fachwissen anwendbar ist. Es liefert ein digitales Frühwarnsystem für die gesamte Heizungsanlage”, sagt Jan Krüsemann, Produktmanager für Anysight. Gebäudebetreiber erhalten so deutlich früher eine Ausfallmeldung, lange bevor die Wohnungen ausgekühlt sind. So haben Betreiber und Wartungsfirmen mehr Zeit, um die Anlage wieder zu reparieren. Im Idealfall wird das Problem behoben, bevor die Bewohner etwas bemerken – das erhöht die Zufriedenheit und erspart Heizungsbauern und Gebäudebetreibern unangenehme Beschwerden. Anysight funktioniert für alle Arten von Heiz- und Warmwasseranlagen in Mehrparteienhäusern und vernetzten Wohnvierteln ab fünf Parteien – von alten Anlagen bis hin zu modernen Systemen.

Einfache und schnelle Installation

Anysight wird in der Regel innerhalb einer Stunde per Plug & Play durch Bosch installiert. Herzstück der Lösung ist das buchgroße Funk-Gateway, das neben der Heizung an einer Wand montiert wird und über kabelgebundene Sensoren die Temperaturen an allen relevanten Heizungskomponenten misst. Alle wichtigen Informationen zur Heizungsanlage wie Hersteller, Energieträger, Leistung und Baujahr werden dabei digital erfasst. Ausgestattet mit einer verbauten SIM-Karte, überträgt das Gateway die gemessenen Temperaturdaten per Funk in die Cloud. In Kombination mit den erfassten Anlagedaten, jahrhundertelangen Erfahrungswerten im Heizungsbereich sowie Wetter-Echtzeitdaten analysieren intelligente Algorithmen den Heizungsbetrieb. Neben ineffizienten Einstellungen erkennen sie so auch Störungen der Anlagen.

Bemerkt Anysight einen Ausfall, meldet es diesen per E-Mail an den Betreiber. Diese enthält alle wichtigen Informationen für eine schnelle Hilfe und kann so vom Betreiber direkt an den zuständigen Heizungsbauer weitergeleitet werden. Die sonst üblichen telefonischen Rückfragen und häufig zeitaufwendige Fehlersuche vor Ort entfallen. Bei Bedarf können sich Betreiber oder Heizungsbauer auch durch das Bosch Monitoring Center unterstützen lassen, das die Störungsbehebung koordiniert.

Bosch Service Solutions ist ein international führender Anbieter von Business Process Outsourcing für komplexe Geschäftsprozesse und Dienstleistungen. Auf Basis der neuesten Technologie und mit den Möglichkeiten des Internets der Dinge entwickelt der Bosch-Geschäftsbereich ganzheitliche und innovative Servicelösungen in den Bereichen Mobility, Monitoring und Customer Experience. Rund 9.500 Kundenberatern an 28 Standorten weltweit betreuen nationale und internationale Kunden in mehr als 35 Sprachen, vorrangig aus der Automobil-, Reise- und Logistikbranche sowie IT und Kommunikationstechnik.

Bildquelle: @Anysight von Bosch