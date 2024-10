KI-Netzwerk Pforzheim/Nordschwarzwald bei Rutronik

Rutronik-Referenten gaben Einblicke in KI-Forschung und -Entwicklung

Am Montag, 7. Oktober war die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, einer der führenden Broadline-Distributoren für elektronische Komponenten in Europa, Gastgeber der Netzwerkveranstaltung des KI-Netzwerks Pforzheim/Nordschwarzwald. Das durch das Pforzheimer Beratungsunternehmen Just 4 People initiierte und organisierte Netzwerk versammelte beim Event rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Referenten von Rutronik gaben dabei innerhalb von drei Vorträgen Einblicke, wie KI strategisch, organisatorisch und in der Forschung und Entwicklung zunehmend eine Rolle spielt und integriert gedacht wird.

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert zunehmend verschiedene Branchen und die Geschäftswelt. Besonders für die mittelständisch geprägte Unternehmensstruktur in Deutschland bietet KI enorme Potenziale. Rutronik hat kürzlich seine Beteiligung an collective mind bekannt gegeben, einem KI-Spezialisten mit Fokus auf der automatisierten Bildverarbeitung, der so genannten „Machine Vision“. Im Rahmen des KI-Netzwerktreffens standen diese und weitere aktuelle Entwicklungen zu KI bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in Pforzheim und im Nordschwarzwald im Mittelpunkt.

Strategische Partnerschaft für KI-Innovationen

Fabian Plentz, Chief Operation Officer (COO) von Rutronik, und Armin Bär, Geschäftsführer von collective mind, gaben in einem Impulsvortrag innerhalb des KI-Netzwerktreffens erste Einblicke in die junge Partnerschaft mit ersten Projekterfolgen zwischen Rutronik und collective mind.

Das Programm mit zwei weiteren Impulsvorträgen von Rutronik in Bezug auf KI in der IT-Organisation und in eigenen Forschungsprojekten und solchen in Kooperation mit Universitäten und Forschungseinrichtungen wurde abgerundet durch einen einführenden Vortrag von Tobias Wahner, Geschäftsführer von Just 4 People. Das offizielle Veranstaltungsprogramm schloss mit einem Vortrag zu den rechtlichen Aspekten durch den Rechtsanwalt Tim Kröger der Ladenburger Rechtsanwälte aus Pforzheim.

KI bei Rutronik – vom KI-Einsatz in der Organisation bis hin zu eigenen Entwicklungen

Die Veranstaltung war die erste externe Präsentation der beiden Partner zu den Hintergründen und geplanten Vorhaben von Rutronik in Zusammenarbeit mit collective mind. „Der Trend geht hin zu Gesamtlösungen mit leistungsfähiger, kompakter Hardware für rechenintensive KI-Anwendungen“, erläutert Fabian Plentz, COO von Rutronik, die Stärken beider Unternehmen. „Die Integration aus Hardware und Software stellt oftmals eine große Herausforderung dar, da dies nicht aus einer Hand angeboten werden kann. Durch unsere Beteiligung an collective mind können wir dies am Markt nun erstmalig anbieten“, so Plentz weiter.

Aktuell läuft im Rahmen eines ersten Projekts im Bereich der Lagerlogistik die Erprobung der KI-basierten Kameratechnologie von collective mind zur automatischen Erkennung und Erfassung von Etiketten (sog. Labels) im Eisinger Logistikzentrum. Rutronik ist als Fallstudie für die Erprobung dieser Entwicklung aufgrund der über 100.000 verfügbaren elektronischen Bauelemente und den damit einhergehenden variablen Erfassungsdaten ideal geeignet. Das Ziel der beiden Unternehmen ist es, dass die KI-Anwendung in der Logistik zukünftig auch bei wechselnden Formaten und Anordnungen der Produktdaten auf den entsprechenden Produktlabels und ohne Anpassung der Software die Informationen vollautomatisch richtig erkennt. „Wir haben ambitionierte Ziele, aber unsere ersten gemeinsamen Projekterfolge sprechen für sehr vielversprechende KI-basierte Logistiklösungen“, so der collective mind-Geschäftsführer Armin Bär mit einem Schwerpunkt auf den Vertrieb.

Die KI-Netzwerkveranstaltung schloss mit einer offenen Diskussionsrunde und einem Get Together, bei dem der Abend mit vertiefenden Gesprächen ausklang.

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH wurde 1973 gegründet und das unabhängige Familienunternehmen mit Sitz in Ispringen (Deutschland) steht seit mehr als fünf Jahrzehnten für ein nachhaltiges Wachstum mit Fokus auf wachstumsstarken Zukunftsmärkten. So erwirtschafteten die rund 1.900 Mitarbeitenden im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,24 Milliarden Euro und betreuen dabei mehr als 40.000 Kunden.

Mit über 80 Niederlassungen weltweit und Logistikzentren am Hauptsitz sowie in Austin (Texas), Shanghai, Singapur und Hongkong gewährleistet Rutronik eine flächendeckende Kundenbetreuung in Europa, Asien und Nordamerika. Das Unternehmen fokussiert sich auf wachstumsstarke Zukunftsmärkte, welche die Welt der Elektronik von morgen prägen werden. Diese sind: Advanced Materials, Advanced Measurement, Processing & Analytics, Advanced Robotics, Automation, Biotechnology, Energy & Power, Future Mobility, IIoT & Internet of everything, Industry 4.0, Medical & Healthcare sowie Transportation, Logistics & Supply Chain.

Um Kunden in diesen Zukunftsmärkten fachgerecht beraten zu können, werden in den Initiativen RUTRONIK AUTOMOTIVE, RUTRONIK EMBEDDED, RUTRONIK IT ELECTRONICS, RUTRONIK POWER, RUTRONIK SMART und RUTRONIK SYSTEM SOLUTIONS Expertise, spezifische Produktportfolios und Beratungsleistungen gebündelt. Rutronik setzt hierfür auf kundenindividuelle Lösungen, die exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese reichen von kompetenter technischer Unterstützung bei der Produktentwicklung sowie Design-Ins, über das vielfältige Produktportfolio führender Hersteller bis hin zu eigenen, teils patentierten Soft- und Hardwarelösungen mit Rutronik IP.

Maßgeschneiderte Logistiksysteme, ein zuverlässiges Supply-Chain-Management und Logistikzentren auf der ganzen Welt sorgen für eine termingerechte Lieferung. Die e-Commerce-Plattform Rutronik24 rundet das Leistungsspektrum von Rutronik ab.

Weitere Informationen sind unter www.rutronik.com verfügbar.

Firmenkontakt

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Dr. Alena Kirchenbauer

Industriestraße 2

75228 Ispringen

07231 801-1417



http://www.rutronik.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 559170



http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.