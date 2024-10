KI-Plattform „AURELA“ für automatisierte Compliance

Vertragsunterzeichnung: CURE Intelligence und LIST entwickeln SaaS-Plattform und kooperieren mit LuxProvide und Governance Tailor

Legal tech made in Luxembourg: CURE Intelligence und das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) haben im Rahmen einer Vertragsunterzeichnung ihre wegweisende Forschungskooperation für das Projekt AURELA offiziell besiegelt.

Die Unterzeichner des Vertrags waren Dirk Fransaer, CEO ad interim von LIST, Dr. Joscha Krause, Head of Analytics & Insights bei CURE Intelligence und Arnaud Lambert, CEO von LuxProvide. Durch die Partnerschaft mit Moritz von Kunow von Governance Tailor, wird AURELA automatisierte Compliance auf eine neue Stufe heben.

„Das Forschungsprojekt AURELA zielt darauf ab, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Natural Language Processing (NLP)-Technologien ein neuartiges System zu entwickeln, das Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) selbstständig analysiert und verarbeitet“, erklärt PD Dr. Joscha Krause. Ermöglicht wird dies unter anderem durch die jüngsten Fortschritte in der Forschung zu Large Language Models (LLMs), die eine automatische Analyse umfangreicher und komplexer Textdaten ermöglichen. „Wir freuen uns sehr, dieses anspruchsvolle Projekt mit der immensen Rechenleistung des luxemburgischen Supercomputers MeluXina unterstützen zu können“, ergänzt Arnaud Lambert.

„Die Bedeutung Luxemburgs als europäisches Finanzzentrum bringt strenge regulatorische Anforderungen mit sich, insbesondere im Bereich der Geldwäschebekämpfung“, erklärt Moritz von Kunow. Unternehmen müssen kontinuierlich sicherstellen, dass ihre Compliance-Richtlinien den neuesten gesetzlichen Anforderungen entsprechen, da Verstöße zu ernsthaften Sanktionen führen können. Dr. Djamel Khadraoui, Head of Reliable Distributed Systems (READY) bei LIST, erklärt: „AURELA wird diese Herausforderung durch die Entwicklung einer SaaS-Plattform lösen, die automatisch neue AML-Gesetze identifiziert, ihre Relevanz für Unternehmen bewertet und die entsprechenden gesetzlichen Anforderun-gen prägnant zusammenfasst.“

Darüber hinaus wird das System bestehende Compliance-Risiken bewerten und gezielte Maßnahmen vorschlagen, um diese Risiken zu minimieren. Diese Innovation ist ein wesentlicher Schritt in der Unterstützung von Unternehmen, die in stark regulierten Bereichen wie der Finanzbranche tätig sind.

Das Projekt AURELA wird vom luxemburgischen Wirtschaftsministerium und dem National Research Fund finanziert.

Mit der Unterstützung von LuxProvide, das den Supercomputer MeluXina bereitstellt, sowie Governance Tailor, einem Experten für Compliance-Lösungen, wird das AURELA-Team eine innovative Lösung schaffen, die die Effizienz und Präzision im Bereich der automatisierten Compliance erheblich verbessert.

Über CURE Intelligence

CURE Intelligence steht seit 2009 für exzellente Dienstleitungen und Intelligence-Lösungen in Medienbeobachtung/-analyse und Online Marketing. Mit Standorten in Luxemburg und Deutschland verhelfen wir renommierten Kunden aus neun Ländern zu smarten Entscheidungen und effektiver Kommunikation. Der Erfolg basiert auf einem außerordentlich engagierten Team aus erfahrenen Spezialisten und Experten in den Bereichen Media, Marketing und Data Intelligence.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cure-intelligence.com

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Marisa Fassbender

Head of Marketing & Communications

+352 2674 55 44 23

contact@pr.cure-intelligence.com

Über Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST):

Das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) ist eine Forschungs- und Technologieorganisation (RTO) unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Hochschulwesen und Forschung und hat die Aufgabe, wettbewerbsfähige und marktorientierte Prototypen von Produkten und Dienstleistungen für öffentliche und private Akteure zu entwickeln.

Mit fast 710 Mitarbeitern, von denen 79,5 % Forscher oder Innovatoren aus der ganzen Welt sind, ist das LIST in folgenden Bereichen tätig in den Bereichen Informationstechnologie, Werkstoffe, Weltraumressourcen und Umwelt tätig und arbeitet entlang der gesamten Innovationskette, von der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung bis hin zu Technologie-Inkubation und -transfer.

Durch die Umwandlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in intelligente Technologien, Daten und Werkzeuge hilft LIST:

– den europäischen Bürgern, fundierte Entscheidungen zu treffen

– den Behörden, Entscheidungen zu treffen

– und ermutigt Unternehmen zur Weiterentwicklung

Weitere Informationen finden Sie unter: www.list.lu

Über LuxProvide:

LuxProvide hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen der digitalen Intelligenz zu erforschen. Durch die Kombination von Data Science und Supercomputing-Fähigkeiten gewährleistet LuxProvide Genauigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit für eine florierende digitale Landschaft. LuxProvide nutzt die Macht der Daten für Innovationen und arbeitet mit MeluXina, Luxemburgs modernstem Supercomputer, an bahnbrechenden Lösungen, die die Grenzen konventioneller Technologien überschreiten. Im Mittelpunkt des Auftrags steht der Glaube an die transformative Kraft der Innovation. Das Ziel von LuxProvide besteht darin, ein digitales Zeitalter zu schaffen, das Grenzen überwindet und eine Welt fördert, in der sich die Technologie nicht nur weiterentwickelt, sondern jede Facette der menschlichen Erfahrung verbessert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.luxprovide.lu

Über Governance Tailor

Moritz von Kunow ist einer der führenden Governance-Experten in der luxemburgischen Finanzbranche, in der er seit 2007 tätig ist. Bei Governance Tailor ist er als Berater für operative Unternehmen und alternative Investmentfonds sowie in nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsfunktionen tätig. Er konzentriert sich auf die Nutzung von Governance als Mittel zur Wertschöpfung.

Mehr Informationen unter: www.governancetailor.lu

CURE Intelligence steht seit 2009 für exzellente Dienstleitungen und Intelligence-Lösungen in Medienbeobachtung/-analyse und Online Marketing. Mit Standorten in Luxemburg und Deutschland verhelfen wir renommierten Kunden aus neun Ländern zu smarten Entscheidungen und effektiver Kommunikation. Der Erfolg basiert auf einem außerordentlich engagierten Team aus erfahrenen Spezialisten und Experten in den Bereichen Media, Marketing und Data Intelligence.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.cure-intelligence.com

Firmenkontakt

CURE S.A.

Marco Feiten

Schaffmill 3

6778 Grevenmacher

+352 26 74 55 44 1



https://www.cure-intelligence.com/

Pressekontakt

CURE S.A.

Marisa Fassbender

Schaffmill 3

6778 Grevenmacher

+352 26 74 55 44 23



https://www.cure-intelligence.com/presse/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.