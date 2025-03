KI-Potenzial ungenutzt: Warum viele Unternehmen noch zögern

Stuttgart, März 2025: KI ist mehr als nur ein Hype – doch viele Unternehmen wissen nicht, wie sie die Technologie effektiv einsetzen können. Trotz der zahlreichen Möglichkeiten herrscht oft Skepsis, die den Fortschritt bremst. Immer mehr Firmen setzen daher auf eine spezialisierte KI-Agentur, um das volle Potenzial von KI zu nutzen. Eine der führenden Anlaufstellen ist Awantego, eine KI-Agentur, die Unternehmen dabei unterstützt, KI sicher und effektiv zu implementieren.

KI-Schulung und sicheres KI-Portal: Wissen ist der Schlüssel

Ein großes Hindernis beim Einsatz von KI ist die Angst vor der Technologie selbst. Viele Unternehmen befürchten, dass ihre sensiblen Daten in falsche Hände geraten könnten. Awantego bietet daher eine maßgeschneiderte KI-Schulung sowie ein KI-Portal, das Mitarbeitern den sicheren Zugang zu leistungsstarken KI-Modellen ermöglicht – gehostet in Deutschland. Das Portal stellt sicher, dass keine Unternehmensdaten an Dritte weitergegeben werden, was für eine hohe Akzeptanz und Vertrauen innerhalb der Belegschaft sorgt.

Mit einem klaren Fokus auf Transparenz und vollständige Datenkontrolle erhalten Unternehmen unbegrenzten KI-Zugang für alle Mitarbeiter – ohne versteckte Kosten und mit einer transparenten Kostenkontrolle.

KI-Telefonie: Erreichbarkeit rund um die Uhr

In einer zunehmend vernetzten Welt ist Erreichbarkeit entscheidend. Doch das bedeutet nicht, dass Unternehmen rund um die Uhr Personal bereitstellen müssen. Hier setzt Awantego mit der KI-Telefonie an: Ein intelligenter KI-Voice-Agent übernimmt die Kommunikation mit Anrufern und beantwortet Fragen, als wäre er ein echter Mitarbeiter.

Diese Lösung sorgt für eine durchgehende Erreichbarkeit, ohne die hohen Personalkosten einer traditionellen Telefonzentrale. Ein zusätzlicher Vorteil: Über 60 % der Anrufer legen auf, wenn sie nicht sofort jemanden erreichen. Mit dem KI-Telefonassistenten gehören verpasste Kundenanfragen der Vergangenheit an – was nicht nur die Kundenbindung verbessert, sondern auch den Umsatz steigert.

KI-Automation: Zeit und Ressourcen sparen

Ein weiteres vielversprechendes Feld der Künstlichen Intelligenz ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Awantego setzt auf leistungsstarke Tools wie n8n und Unstract, um Unternehmen bei der Automatisierung monotoner und zeitaufwendiger Aufgaben zu unterstützen. Dies hilft, wertvolle Arbeitszeit zu sparen und ermöglicht es den Teams, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren.

Darüber hinaus bietet Awantego eine sichere Möglichkeit, vertrauliche Dokumente mit lokalen KI-Modellen zu verarbeiten. So können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse revolutionieren und unstrukturierte Daten in wertvolle Informationen umwandeln.

Awantego ist eine Agentur mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung. Das Unternehmen nutzt selbst KI und macht Tools mit künstlicher Intelligenz nutzbar für kleine und mittelständische Firmen. Mit Sitz in Stuttgart unterstützt Awantego Unternehmen bei der digitalen Transformation und bietet maßgeschneiderte KI-Lösungen für verschiedenste Branchen.

Kontakt

Awantego

Matthias Böhmichen

Ernsthaldenstr. 17

70565 Stuttgart

0711-4889050

0711-4889029



http://www.awantego.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.