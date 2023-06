KI-Skriptgenerierung mit dem simpleshow Story Generator

Die neue Funktion, die speziell für Unternehmenskunden entwickelt wurde, nutzt generative KI-Technologie, um automatisch Videoskripte zu erstellen.

27. Juni 2023 – Die Erklärvideo-Plattform simpleshow ist bekannt für die einfache Erstellung von Erklärvideos mit hochautomatisierter Text-to-Video-Technologie. Mit dem neuen Story Generator hebt die Plattform die Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Level. Der bisher händische Teil der Drehbuch-Erstellung als Grundlage des Videos wird mit dem neuen Feature deutlich vereinfacht.

Der Story Generator wurde von Profis mit jahrelangen Storytelling- und Videoskript-Erfahrungen entwickelt und erstellt passgenaue Skripte für Erklärvideos – mit nur wenigen Benutzereingaben und viel simpleshow-Magie. Die Funktion ist jetzt live und für alle Nutzer der simpleshow-Plattform verfügbar.

Die maßgeschneiderte Lösung setzt Sprachmodelle verantwortungsvoll ein und verhindert den Missbrauch und das Durchsickern vertraulicher Informationen. Die integrierten Sicherheitsfunktionen ergänzen das System um ein Sicherheitsnetz, das Nutzer*innen in Unternehmen hilft, die Sicherheitsrichtlinien ihrer Organisation einzuhalten.

Sandra Böhrs, Chief Marketing Officer von simpleshow, erklärt:

„Die rasante Entwicklung der generativen KI-Technologie ist sehr spannend. Der wichtigste Aspekt für simpleshow ist jedoch, eine äußerst nützliche automatisierte Skriptfunktion zu schaffen, die nicht nur professionelle Story-Skripte produziert, sondern auch die Sicherheit nicht beeinträchtigt. Unser Ziel ist es, die Videoproduktion für unsere Geschäftskunden einfacher und schneller zu machen, und die Anpassung an ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse bleibt unsere oberste Priorität“.

Der neue simpleshow Story Generator ist die Zukunft der Content-Erstellung. Der leistungsstarke Technologie-Stack nutzt nicht nur KI zur Textgenerierung, sondern ist auch mit Datensicherheits- und Storytelling-Funktionen angereichert, die sicherstellen, dass die Skript-Ausgabe den höchsten Standards für Erklärvideos entspricht. Der Story Generator kann auf den speziellen Kontext des Videos eingehen, von lustig bis ernst. Er ermöglicht die schnelle und mühelose Erstellung von Inhalten, die speziell auf das Zielpublikum zugeschnitten sind.

simpleshow ist die Pionier Plattform für digitale Produkte und Dienstleistungen rund um Erklärvideos. Geleitet von der Mission, moderne Kommunikation einfach und verständlich zu machen, ermöglicht der Marktführer es jedem, komplexe Themen auf klare und fesselnde Weise zu erklären. Dank der KI-gestützten SaaS-Lösung „simpleshow video maker“ können Anwender nun mit nur wenigen Klicks professionelle Erklärvideos in über 20 Sprachen erstellen. Diese beeindruckende Leistung basiert auf jahrelanger Erfahrung in der Produktion von Zehntausenden von Videos und E-Learning-Kursen in über 50 Sprachen – wahrhaft magisch! Das simpleshow-Team betreut seine Kunden von Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hongkong und Tokio aus. Große internationale Unternehmen schätzen simpleshow als Partner für die Fähigkeit, einfache und effektive Erklärungen zu liefern.

