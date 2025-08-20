KI-Traffic konvertiert 1,5x besser als Google-Suche

Neue Studie zeigt: Besucher von ChatGPT & Co. wandeln sich häufiger in Kunden um – Analyse von 5,8 Millionen Nutzern

Eine aktuelle Datenanalyse von über 5,8 Millionen Website-Besuchern belegt erstmals systematisch: Traffic von KI-Assistenten wie ChatGPT, Claude oder Perplexity konvertiert durchschnittlich 1,5-mal besser als herkömmlicher Google-Traffic. Die über acht Monate durchgeführte Studie untersuchte drei verschiedene Website-Typen und zeigt konsistent höhere Conversion-Raten bei KI-generierten Besuchern.

Qualität statt Quantität: KI-Besucher konvertieren überdurchschnittlich

“ KI-Traffic macht aktuell zwar weniger als ein Prozent des gesamten Website-Traffics aus, aber diese Besucher sind deutlich kaufbereiter“, erklärt Martina Bernet von der cloudWEB GmbH. Die Analyse umfasste eine B2B-Dienstleistungswebsite, einen Online-Shop und eine B2B-Beratungswebsite im Zeitraum vom 1. Januar bis 11. August 2025.

Die Ergebnisse im Detail:

B2B-Dienstleistung: KI-Traffic erreichte 16% Conversion-Rate vs. 13% bei organischer Google-Suche

E-Commerce: 2,71% Conversion-Rate bei KI-Traffic vs. 1,64% bei organischer Suche

B2B-Beratung: KI-Traffic führte mit 4,99% Conversion-Rate alle anderen Kanäle an

Warum KI-Traffic besser konvertiert

Die höheren Conversion-Raten resultieren aus dem veränderten Nutzerverhalten bei KI-Assistenten. Statt allgemeine Begriffe zu googeln, stellen Nutzer spezifische Fragen wie „Welche CRM-Software eignet sich für ein 50-Personen-Team mit begrenztem Budget?“ KI-Assistenten liefern daraufhin gezielte Empfehlungen mit direkten Links – die Besucher kommen bereits mit einer konkreten Kaufabsicht auf die Website.

Strategische Empfehlungen für Unternehmen

Unternehmen sollten ihre Content-Strategie erweitern, um von diesem Trend zu profitieren. Besonders erfolgreich sind:

Detaillierte How-to-Guides mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Vergleichsartikel zwischen verschiedenen Produkten oder Dienstleistungen

Datenbasierte Studien und aktuelle Branchenerkenntnisse

Spezifische Problemlösungen für definierte Zielgruppen

Ausblick: Frühzeitige Optimierung zahlt sich aus

Obwohl das absolute Volumen von KI-Traffic noch gering ist, empfehlen Experten eine frühzeitige Optimierung. „Wer jetzt in KI-Traffic-Optimierung investiert, positioniert sich optimal für das erwartete Wachstum dieses Kanals“, so die Studienautoren. KI-Assistenten werden zunehmend für Recherche und Kaufentscheidungen genutzt – ein Trend, der sich in den kommenden Jahren verstärken dürfte.

Die vollständige Auswertung mit detaillierten Handlungsempfehlungen und Implementierungsstrategien steht interessierten Unternehmen zur Verfügung.

Webinar: Praktische Umsetzung der KI-Traffic-Optimierung

Für Unternehmen, die diese Erkenntnisse direkt umsetzen möchten, bietet cloudWEB GmbH ein kostenloses Webinar zur KI-Traffic-Optimierung an. Interessierte können sich anmelden und erfahren praxisnah, wie sie ihre Website für KI-Assistenten optimieren und messbare Conversion-Steigerungen erzielen.

