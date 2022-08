Kia Niro Soundsystem nachrüsten mit Oberklasse Paket

Kia Niro Soundsystem nachrüsten mit Top Komponenten und Testsieger Lautsprechersystem bis zu 600 Watt Power

Für den Kia Niro Kompakt-SUV gibt es ein Oberklasse Kia Niro Soundsystem Upgrade 600 Watt Power Paket, das den Klang im Kia Niro deutlich verbessert. Es kann an dem bestehenden Werksradio oder auch an Fremdradios betrieben werden. Kraftvolle Bässe und klare Höhen werden damit gewährleistet.

Die Standardlautsprecher im Fahrzeug sind nicht so belastbar wie die 225-Watt-Lautsprecher JL-Audio C1 650 aus dem Kia Niro Soundsystem Upgrade Paket. Die Endstufe aus dem Paket kann die verfügbare Leistung von Werksradios oder Fremdradios um bis zu 600 Watt steigern. Dies verleiht dem Gesamtklang bei der Wiedergabe des Tracks mehr Dynamik und Kontrolle.

Für eine optimale Performance des Systems und hohe Dynamik bei der Musikwiedergabe werden sie von Hertz DPower 4 Digital-Endstufen angetrieben. Die Endstufe kann auf 4 Kanälen bis zu 600 Watt Musikleistung liefern und ist mit nur 22,2 x 14,2 cm auf A4-Blatt superkompakt. Das gesamte Upgrade ist sehr platzsparend, da die Kia Niro Lautsprecher hinter den werkseitigen Türverkleidungen verschwinden.

Auch die Endstufenanschlüsse sind flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassbar, so kann die Endstufe über das Cinchkabel vom verbauten Fremdradio und den High Level Eingang vom Werksradio angesteuert werden. Diese Einbausituation erleichtert die Installation und verbessert die Leistung des Radios um 4 x 50 Watt RMS auf allen Kanälen. Die Gesamtleistung der Endstufe beträgt maximal 600 Watt.

Der im Fachmagazin Car & Hifi am besten bewertete JL-Audio C1 650 Lautsprecher demonstriert die Expertise von JL Audio in der Konstruktion und Entwicklung von Tieftontreibern. Diese proprietäre Technologie wird verwendet, um Autolautsprecher zu entwickeln, die laut spielen und gleichzeitig einen weichen, dynamischen und verzerrungsarmen Klang beibehalten können. Damit sind sie den meisten Lautsprechern dieser Preisklasse weit überlegen. Der JL-Audio C1 Aluminium-Kalottenhochtöner zeichnet sich in seiner Klasse durch außergewöhnliche Klarheit und Klarheit im Hochtonbereich aus. Die Einbautiefe beträgt nur 62 mm, was eine einfache Installation gewährleistet.

Die Installation der Kia Auto Lautsprecher wird durch die hohe Installationsfreundlichkeit des Soundsystems erleichtert, weitere Informationen finden Sie unter dem Kia Lautsprecher Installationstipps im Online-Shop. Der Kia Niro Lautsprecher aus dem Paket verfügt über einen fahrzeugspezifischen Montagering und ein Adapterkabel, das direkt an vorhandene Fahrzeugkabel im Fahrzeug angeschlossen wird. Das Kraftpaket enthält ein spezielles Demontagewerkzeug mit Hebeln aus Kunststoff zum Entfernen der Türverkleidung, ohne Druckstellen auf der Verkleidung zu hinterlassen.

Ein Paket Isoliermatten für Türen ist im Lieferumfang enthalten. Mit dem selbstklebenden Alu-Bitumen Dämmmatten kann die Basswiedergabe des Lautsprechers um bis zu 7 dB verbessert werden. Nebenbei werden störende Nebengeräusche von der Karosserie vermieden, und die Dämmmatten sind selbstklebend und werden im Inneren der Karosserie angebracht. Für Kunden gibt es eine Installationsanleitung im PDF-Format.

Das Oberklasse Sound Paket ist nicht für Kia Niro mit JBL oder Harman Kardon Soundsystem geeignet.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

