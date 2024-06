Kim Nystrøm Mørch wird Head of Logistics Excellence Consulting bei BusinessCode

In seiner neuen Funktion bei BusinessCode wird Kim Nystrøm Mørch dazu beitragen, maßgeschneiderte Logistiklösungen zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Auf diese Weise können die logistischen Prozesse optimiert, Kosten gesenkt und die Servicequalität verbessert werden.

Bonn, 18.06.2024 „BusinessCode ist stolz, die Ernennung von Kim Nystrøm Mørch zum neuen Head of Logistics Excellence Consulting bekannt zu geben“, beginnt BusinessCode CEO Martin Schulze. „Mit seiner beeindruckenden Erfahrung und Expertise wird Kim eine Schlüsselrolle beim Vorantreiben der Wachstums- und Innovationsstrategie von BusinessCode im Bereich der Logistikberatung spielen.“

Kim Nystrøm Mørch verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Optimierung von Logistikprozessen und der Implementierung datengesteuerter Lösungen in verschiedenen Branchen. Noch während seines Studiums arbeitete er bei DHL und erkannte früh das Potenzial von Datenanalyse und Prozessoptimierung in der Logistik. Anschließend war er als leitender Berater für Logistikoptimierung bei verschiedenen namhaften Logistikunternehmen tätig, wo er maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität beteiligt war.

„Mir fiel auf, dass sich viele Unternehmen immer noch auf retrospektive Metriken verließen und auf Probleme eher reagierten als proaktiv zu handeln“, erklärt Nystrøm Mørch. Entschlossen, diesen Status quo zu ändern, begann er, innovative Ansätze zur Datenanalyse und Prozessoptimierung zu entwickeln. „Ich habe immer eng mit dem Team und den Vorgesetzten zusammengearbeitet, um neue Methoden der Datenerfassung und -analyse einzuführen, die fundierte Entscheidungen ermöglichen.“

Diese Erfahrungen brachten Nystrøm Mørch schließlich zu BusinessCode, einem Unternehmen, das sich auf technische Lösungen für die Logistikbranche spezialisiert hat. BusinessCode ist seit mehr als zwei Jahrzehnten führend in der Bereitstellung von maßgeschneiderten IT-Lösungen, insbesondere für den Bereich der Logistik. Das Bonner IT-Unternehmen verfügt über ein breites Kundenportfolio, zu dem weltweit bekannte Unternehmen wie DHL Express, Aramex, Hellmann Worldwide Logistics und Kühne & Nagel gehören. Mit der Trackinglösung BlueBoxAir der Tochtergesellschaft BlueBox Systems gehört BusinessCode zudem zu den führenden Softwareanbietern im Bereich der Luftfracht-Visibility.

„Wir passen perfekt zusammen“, sagt Nystrøm Mørch über BusinessCode. „Wir können unser Wissen und unsere Erfahrung kombinieren, und innovative Technologien wie dynamische Dashboards und maschinelles Lernen einführen, um operative Prozesse zu optimieren und signifikante Verbesserungen zu erzielen.“

Martin Schulze stimmt dem zu: „Kim Nystrøm Mørch hat durch die Kombination von analytischen Fähigkeiten und einem tiefen Verständnis der Logistikbranche erfolgreich dazu beigetragen, Unternehmen umzugestalten und ihre Leistung zu verbessern. Sein Engagement für Innovation und kontinuierliche Verbesserung spiegelt sich in seinem beruflichen Werdegang und seinem Beitrag zur Logistikbranche wider. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen.“

Mit der Ernennung von Kim Nystrøm Mørch zum Head of Logistics Excellence Consulting wird BusinessCode seine Position als führender Anbieter von Beratungsleistungen im Bereich Business Development weiter festigen. „Kim Nystrøm Mørch wird mit seiner umfangreichen Erfahrung und seiner Leidenschaft für die Optimierung von Logistikprozessen wesentlich dazu beitragen, unseren Kunden erstklassige Beratungsleistungen zu bieten und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“, schließt Martin Schulze.

Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 Anwender national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Kernbranche ist seit 1999 die Logistik, in der die BusinessCode mit weltweit agierenden Kunden wie DHL Express, Aramex, Hellmann Worldwide Logistics und Kühne & Nagel nicht nur über ein breites Kundenportfolio verfügt, sondern auch ein einzigartiges Branchen Know-how aufgebaut hat.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library BCD-Suite. Sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, so arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen.

Die unternehmerische Verantwortung für die BusinessCode liegt seit dem Management Buy-Out 2020 bei 10 aktiv im Unternehmen tätigen Mitarbeitern.

