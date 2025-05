Kimi Antonelli besucht PETRONAS R&T Centre und lernt Fluid Technology Innovationen kennen

-PETRONAS und Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1-Team feiern 15 Jahre Kollaboration auf Basis von technischer Zusammenarbeit und leistungsorientierter Innovation.

-Besuch des hochmodernen PETRONAS Global Research & Technology (R&T) Centre in Turin von Kimi Antonelli vor dem Emilia Romagna Grand Prix.

-Formel 1-Youngster erhält als Teil seines technischen Onboardings Einblicke in Spitzentechnologien, technische Möglichkeiten und Innovationen von PETRONAS, die den langjährigen Erfolg des Mercedes-AMG PETRONAS-Teams ermöglichen und prägen.

TURIN, 23. Mai 2025 – Als Technischer Partner und Namensparter des Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Teams fällt PETRONAS weiterhin eine zentrale Rolle zu. Durch die gemeinsame Entwicklung von Hochleistungskraftstoffen, Schmierstoffen und Funktionsflüssigkeiten, treiben sie den Erfolg des Teams auf der Rennstrecke und darüber hinaus voran.

Ein Eckpfeiler dieser Zusammenarbeit ist das PETRONAS Global Research & Technology (R&T) Centre in Turin. Dieses spielt seit Bestehen der 15-jährigen Partnerschaft eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von bewährten Formeln für WM-Siege. Gleichzeitig wurden dort Innovationen für die nächste Generation von New Energy Vehicles (NEVs), alternativen Kraftstoffen und energieeffizienten Schmierstoffen für den täglichen Gebrauch vorangetrieben. Das Global R&T Centre spiegelt damit das Engagement von PETRONAS für kontinuierlichen Fortschritt durch technische Exzellenz wider und bringt somit weltweit Innovationen von der Rennstrecke auf die Straße.

Im Rahmen dieser langjährigen Partnerschaft hat der Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-Fahrer Kimi Antonelli das PETRONAS Global R&T Centre besucht, um sich dort tiefer mit den Abläufen und Innovationen des Unternehmens vertraut zu machen. Durch den Besuch hat Antonelli ein umfassenderes Verständnis der technischen Fähigkeiten von PETRONAS gewonnen sowie der entscheidenden Rolle, die diese Partnerschaft für die Leistung des Teams spielt.

Der Besuch markiert die nächste Phase in Antonellis Onboarding bei PETRONAS, das läuft, seit er einer der Fahrer des Teams ist. Es folgt auf sein erstes Treffen mit PETRONAS im März in der Unternehmenszentrale in Kuala Lumpur.

Bei diesem Besuch konnte Antonelli aus erster Hand Einblick in die Wissenschaft, Innovation und Kollaboration hinter den PETRONAS Fluid Technology Solutions™ gewinnen – einer Reihe von Schmierstoffen, Kraftstoffen und Funktionsflüssigkeiten der nächsten Generation, die für Spitzenleistung und Zuverlässigkeit entwickelt wurden und um seinen Erfolg auf der Rennstrecke zu unterstützen.

Ir. Norafizal Mat Saad, Vice President of Group Strategic Relations and Communications bei PETRONAS, sagt: „Diese technische Einbindung steht für die Essenz unserer langjährigen Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1-Team. Seit 15 Jahren arbeiten wir zusammen, um die Grenzen der Fluidtechnologie zu erweitern und auf der Rennstrecke getestete Lösungen später in den Alltag umzusetzen.“

Antonelli wurde im PETRONAS Global R&T Centre empfangen von Khalil Muri, Managing Director und Group Chief Executive Officer (CEO) von PETRONAS Lubricants International (PLI), dem globalen Schmierstoffhersteller und -vermarkter von PETRONAS.

Während einer Führung durch die hochmodernen Labore, kam er mit dem branchenführenden Expertenteam von PLI ins Gespräch und konnte die fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungsprozesse hinter den Titel-gewinnenden Kraftstoffen und Flüssigkeiten für Rennsport und Alltag kennenlernen.

Kimi Antonelli kommentiert: „Es war großartig, vor meinem Heim-Grand-Prix das PETRONAS Global Research & Technology Centre hier in Italien zu besuchen. Wir Fahrer wissen zwar, wie wichtig Flüssigkeiten und Schmierstoffe sind, aber wenn man das Ausmaß an Detailgenauigkeit, Innovation und Teamarbeit hinter allem in Person sieht, ergibt sich eine ganz neue Perspektive. Es ist klar zu sehen, wie viel Leidenschaft und Fachwissen in die Unterstützung auf der Rennstrecke fließen. Mir als Fahrer gibt das viel Selbstvertrauen. Ich bin stolz darauf, Teil dieser Partnerschaft zu sein, und freue mich darauf, gemeinsam weiter voranzukommen.“

Khalil Muri, Managing Director und Group CEO von PLI, erklärt: „Der Besuch von Kimi Antonelli in unserem Global R&T Centre ist mehr als symbolisch. Er spiegelt die zentrale Rolle wider, die PETRONAS Lubricants International in Zusammenarbeit mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team bei der Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit spielt. Durch PLI verwandeln wir auf der Rennstrecke getestete Technologien in Lösungen für die Praxis, ganz im Sinne unserer Vision, ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner zu sein, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.“

Antonellis Besuch erfolgte im Vorfeld des Emilia Romagna Grand Prix am Wochenende des 18. Mai auf der legendären Rennstrecke von Imola, nur einen Steinwurf von seinem Geburtsort Bologna entfernt. Der Grand Prix war das erste Formel-1-Rennen des italienischen Fahrers in seinem Heimatland.

Für einen jungen Fahrer, der seine ersten Schritte in diesem Sport macht, bietet der Besuch des PETRONAS Global R&T Centre einen wichtigen Einblick in die Welt der Hochleistungsflüssigkeiten, Kraftstoffe und Technik, die die F1-Fahrzeuge antreiben und den Wettbewerbsvorteil ausmachen, der das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team seit so langer Zeit an der Spitze des Sports hält.

Die Partnerschaft zwischen PETRONAS und dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team besteht seit 15 Jahren und hat acht Konstrukteurs-Weltmeisterschaften und über 120 Grand-Prix-Siege hervorgebracht. Durch unermüdliche Innovation hat sie einen globalen Maßstab für Spitzenleistungen gesetzt.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)

Als globaler Energie- und Lösungspartner ist PETRONAS von dem Ziel angetrieben, das Leben für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern. Mit einer Präsenz in über 100 Ländern baut die Gruppe ihr Portfolio kontinuierlich aus, das von konventionellen und saubereren Energielösungen bis hin zu einer vielfältigen Palette von Kraftstoffen, Schmierstoffen und petrochemischen Produkten reicht. PETRONAS achtet auf nachhaltige Praktiken in allen Bereichen seiner Geschäftstätigkeit und setzt sich für gerechte und ausgewogene Ergebnisse beim Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft ein.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

