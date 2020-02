Kincentric präsentiert Studie zu Führung und Employee Experience in Deutschland

Rethink! HR Tech DACH

Frankfurt, 24. Februar 2020 -Die Unternehmensberatung Kincentric – Spencer Stuart, ist erneut als Sponsor auf der Konferenz Rethink! HR Tech D/A/CH vom 2. Bis 3. März. in Hamburg vertreten. In ihrer Keynote „eX Führungskultur bei Deutschlands Top-Arbeitgebern“ stellen Dr. Stefan Mauersberger und Bernhard Stieger die Ergebnisse der weltweit größten Benchmarkstudie vor. Ein Best Practice Beispiel veranschaulicht, wie Unternehmen ihre Führungskräfte bei der Umsetzung einer Top Arbeitgeber Employee Experience unterstützen können.

Über zwei Drittel deutscher Unternehmen stimmen zu, dass eine positive Employee Experience (eX) entscheidend für den Unternehmenserfolg ist. Das ergab eine der weltweit größten Benchmark-Studien mit über 1.200 Teilnehmern von Kincentric – Spencer Stuart. Die Studie vergleicht den aktuellen Stand der eX bei Top-Arbeitgebern mit durchschnittlich erfolgreichen Unternehmen. Doch was macht eine positive eX aus und wie können Unternehmen ihre Führungskräfte auf dem Weg dahin unterstützen?

„Nur die Kombination aus einer durchdachten Strategie, kontinuierlicher Messung und Befähigung von HR und Führungskräften kann nachhaltigen Kulturwandel fördern“, erklärt Dr. Stefan Mauersberger, Regional Leader Central and Southern Europe bei Kincentric. „Die Personalabteilung wird deshalb ihre eigenen Fähigkeiten und Kapazitäten weiterentwickeln müssen um Führungskräfte bei der Umsetzung einer positiven Employee Experience zu befähigen. Mit der Implementierung einer EX Technologie oder Befragungsplattform ist es nicht getan: Führungskräfte müssen eigenverantwortlich Teamdialog fördern und kontinuierlich lernen, um Mitarbeiter, vor allem junge Mitarbeiter, zu halten und zu engagieren.

In ihrem Vortrag zeigen die beiden Kincentric-Experten Dr. Stefan Mauersberger und Bernhard Stieger, Leiter Führungskräfteassessment- und Entwicklung, anhand einer Fallstudie wie Top-Arbeitgeber ihren Führungskräften die richtigen Werkzeuge in die Hand geben, um eigenverantwortlich zu lernen und kontinuierlichen Dialog zu leben.

2. März, 11:50-12:15 Uhr: „eX und Führungskultur bei Deutschlands Top-Arbeitgebern“

Weitere Informationen zur Rethink! HR Tech D/A/CH im Grand Elysee Hotel in Hamburg unter:

https://www.rethink-hrtech.de/

Kincentric ist Deutschlands und Europas größter Anbieter für Mitarbeiterbefragung über den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus, Führungskräfteassessment- und Entwicklung sowie Talent Advisory. Kincentric ist ein eigenständiger Geschäftsbereich von Spencer Stuart und global mit über 100 Niederlassungen und 500 Mitarbeitern vertreten. Ehemals ein Teil von Aon, wendet Kincentric seine jahrzehntelange Expertise, bewährten Ansätze und modernste Technologien jährlich bei über 12.500 Organisationen weltweit an. Kincentrics holistischer Ansatz beruht auf den Prinzipen People, Insights und Technology. Dadurch ist Kincentric gemeinsam mit seinen Kunden Vorreiter in der Umsetzung nachhaltiger kultureller Veränderung.

