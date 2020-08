Kinder brauchen Nachtruhe statt Online-Action

Schlafmangel kann zu Gesundheitsproblemen führen

sup.- Schlafmangel sowie unregelmäßige Schlafenszeiten wirken sich negativ auf Gesundheit und Wohlbefinden aus, auch schon in jungen Jahren. Kinderärzte registrieren bei ihren Patienten immer häufiger einen Zusammenhang zwischen Schlafdefiziten und Übergewicht. Eine maßgebliche Ursache sehen sie im zunehmenden Medienkonsum vieler Kinder und Jugendlicher, die oft rund um die Uhr in ihrem Zimmer Internetzugang haben. Wer tagsüber meist bewegungslos vor Bildschirmen sitzt und nachts durch fortwährenden Schlafmangel seinen Stoffwechsel beeinträchtigt, schafft so eine fatale Basis für ernsthafte Gewichtsprobleme. Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Eltern, dieser Entwicklung durch einen bewegungsfreudigen Familienalltag entgegenzusteuern (praktische Tipps unter www.pebonline.de). Außerdem sollten sie gerade bei kleineren Kindern die Kontrolle über Mediennutzung und Online-Zeiten nicht aufgeben. Denn frühes Übergewicht kann der Ausgangspunkt lebenslanger Gesundheitsprobleme sein.

