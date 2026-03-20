Der GV Liedertafel Worms-Pfiffligheim sucht eine neue Leitung für seinen Kinderchor und möchte sein Angebot für junge Singende ausbauen.

Der GV Liedertafel 1868 Worms-Pfiffligheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue Leitung für seinen Kinderchor, die mit Begeisterung, Geduld und musikalischem Können Kinder und Jugendliche fürs gemeinsame Singen begeistert. Derzeit singen rund zehn Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren im Ensemble. Ziel des Chorvereins ist es, das Angebot weiterzuentwickeln und weitere junge Aktive für das Chorsingen zu gewinnen.

Gewünscht ist eine engagierte Chorleitung mit pädagogischer und musikalischer Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die den Kinderchor mit Herz, Kreativität und langfristigem Engagement begleitet und weiterentwickelt. Der Chorverein möchte eine zuverlässige, teamfähige Person die ein altersgerechtes ein- bis zweistimmiges Repertoire begeisternd vermitteln und den Chor mit Klavier oder einem anderen Instrument begleiten kann. Auch die Planung und Umsetzung von Chorprojekten gehört zum Aufgabenbereich.

Der GV bietet eine motivierte, singfreudige Kindergruppe, die Unterstützung durch einen engagierten Vorstand sowie weiten Gestaltungsspielraum im Kinder- und Jugendbereich. Geprobt wird in einem Probenraum in der Ortsverwaltung. Während der rheinland-pfälzischen Schulferien finden keine Proben statt. Die Tätigkeit wird angemessen honoriert.

Interessierte können sich formlos an den Chorverein wenden. Ansprechpartner ist Frank Schneider. Kontakt per E-Mail an vorsitzender@liedertafel-pfiffligheim.de oder telefonisch unter 01575 6051051. Weitere Informationen sind auf der Website des GV Liedertafel Worms-Pfiffligheim unter https://liedertafel-pfiffligheim.de abrufbar.

Erstveröffentlicht am 18. März 2026 unter https://singendesland.de/kinderchorleitung-nach-worms-gesucht/28862

Artikel im Auftrag veröffentlicht durch den Chorverband Rheinland-Pfalz.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2026: 77 Jahre Tradition und Zukunft. Partner und Dienstleister für die Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 1.000 Chören und ihren rund 60.000 Mitgliedern, davon annähernd 26.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz strebt stets eine enge Zusammenarbeit und intensive Kommunikation mit politischen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören an.

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Bildquelle: J. Holzapfel / GV Liedertafel/es