Kinderseelen schützen in Zeiten von multiplen Krisen

Ines Wagners Buch „Kaputte Seelen“

Pandemien, Krieg, Naturkatastrophen, Mobbing oder Armut belasten vor allem die Kinder. Ihre verletzlichen Seelen gehen allzu leicht daran kaputt. Die Erzieherin, Heil- und Sozialpädagogin Ines Wagner zeigt in ihrem Buch „Kaputte Seelen“, wie Pädagogen und Eltern Kinder vor solchen Bedrohungen schützen können. Ein Buch aus dem Mentoren Media Verlag.

Pandemien, Existenzängste, Naturkatastrophen, aber auch häusliche Gewalt, Mobbing und Armut belasten nicht nur Erwachsene, sondern vor allem die Kinder. Die Erwachsenen sind oft keine große Hilfe, da sie selbst mit den multiplen Krisen zu tun und ihren Alltag zu bewältigen haben. Viele Kinder werden dadurch ihrer Kindheit beraubt – mit verheerenden Auswirkungen für die kindliche Psyche.

Ines Wagner zeigt in ihrem Buch, was Eltern und vor allem Pädagoginnen und Pädagogen unternehmen können, um Kinder vor solchen Bedrohungen zu schützen. Das Buch erklärt ebenso eindringlich wie einfühlsam, welche Gefahren gegenwärtig auf die Kinder einwirken und wie Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sie darauf vorbereiten können. Dabei ist Ines Wagner überzeugt, dass den Pädagoginnen und Pädagogen in Kitas und Schulen eine Schlüsselrolle zukommt, um mögliche Traumata zu erkennen und im Idealfall zu verhindern.

Werden die Kinder mit ihren Erfahrungen allein gelassen, neigen viele zu falsch verstandenen Bewältigungsstrategien. Insbesondere die kindliche Früherziehung kann hier noch erfolgreich gegensteuern. Aber auch in der späteren Erziehung in Schule und Familie lässt sich noch weitgehende Schadensbegrenzung betreiben.

Die Autorin Ines Wagner ist Erzieherin, Heilpädagogin, Sozialpädagogin und zertifizierter Neurocoach. Als Dozentin gibt sie ihr Fachwissen in der Entwicklungspsychologie in Verbindung mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen weiter. Ihre Mission ist es, gerade Pädagoginnen und Pädagogen dafür zu sensibilisieren, mit verhaltensauffälligen Kindern zu arbeiten und die eigene Angst vor diesem schwierigen Thema zu überwinden. Das Buch ist im Mentoren Media Verlag erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.

Daten zum Buch:

Ines Wagner: Kaputte Seelen

264 Seiten

Preis: 19,99 Euro (D)

ISBN: 978-3-98641-059-9

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft. Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

