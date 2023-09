Kindertag im Feengrottenpark

Besuch in der Erlebniswelt Feengrotten

Am 20. September, dem Weltkindertag, laden die Feen und Trolle aus den Saalfelder Feengrotten alle Kinder mit ihren Familien herzlich zu Spiel, Spaß und Spannung in den Feengrottenpark ein.

Die kleinen und großen Besucher können sich auf ein buntes Programm im Feengrottenpark freuen. Hier trifft man auf eine echte Fee und kann sich zu Beginn den magischen Feenkringel oder ein kleines Feuerzeichen ins Gesicht malen lassen.

Am Glücksrad warten tolle Preise darauf erdreht zu werden. Tief im Berg gibt es ebenfalls viel zu bestaunen. In der „farbenreichsten Schaugrotte der Welt“ können Familien während der Kinderführung auf eine spannende Entdeckungsreise gehen. Um 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 14:30 Uhr und 15:30 Uhr geht es mit Zwergenumhang und Grubenlampe in das ehemalige Bergwerk.

Zudem kann an der Bastelstation auf der Elfenwiese im Feenweltchen der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Hier werden gemeinsam mit der Bastelfee Haarkränze kreiert und Duftsäckchen selber gestaltet.

Das Feenweltchen mit seinen vier magischen Reichen öffnet seine Pforten von 10:00 bis 18:00 Uhr. Am Erlebnismuseum Grottoneum kann an über 20 Stationen angefasst, gestaunt und mitgemacht werden.

Informationen und Reservierungen:

Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Pressefoto: Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.