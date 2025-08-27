Kindertag mit verkaufsoffenem Sonntag

Viele Mitmachaktionen / Riesen Dschungel-Hüpfburg / Ponyreiten / Blaulicht-Meile / Großes Gewinnspiel / verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Weilburg im August 2025. Zum 18. Mal findet am 31. August am Kirchweih-Wochenende von 12 bis 18 Uhr in der Weilburger Innenstadt der Kindertag der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) statt. An zahlreichen Stationen werden Mitmachaktionen für Kinder angeboten und ein großes Gewinnspiel lockt mit attraktiven Preisen.

Am 31. August findet in Weilburg der 18. WWW-Kindertag statt, bei dem zahlreiche Stationen wieder mit spannenden Mitmachaktionen locken. Zum ersten Mal sind in diesem Jahr sind in diesem Jahr die Pfadfinder des Stammes Rochus Spiecker Weilburg, der Tanzclub Blau Orange, Pro History und die Freienfelser Ritterspiele Teil des Programms und begeistern mit vielseitigen Angeboten. Am Stand der WWW kann in diesem Jahr eine Schnitzeljagd des Maskottchens Kalli gemacht werden. An jeder Station können Kinder nach der Teilnahme einen Stempel erhalten. Ein vollständig ausgefülltes Stempelheft berichtigt zur Teilnahme am großen Gewinnspiel. Über zwanzig Preise im Gesamtwert von über 1.000 Euro befinden sich im Lostopf. Kinder, die an der Schnitzeljagd teilnehmen, erhalten einen Kalli-Stempel und erhalten Zugang zu weiteren exklusiven Preisen. Eine vollständige Liste der Stationen findet sich auf https://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de/kindertag-2025.html

Während des Kindertages findet in der Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Geschäfte freuen sich mit attraktiven Rabatten auf ihre Kunden.

Im Lostopf befindet sich:

2×5 Eintrittskarten für das Taunus Wunderland

5×1 Familienkarte für den Erlebnispark Steinau

Ein Kindergeburtstag von Lamatrekking-Lahntal

2×1 Eintrittskarte für den Eifelpark Gondorf

3×1 Familienkarte für die Grube Fortuna

Ein Mitflug für 2 Personen von der Luftsportgruppe Breitscheid-Haiger e.V.

4×1 Familienkarte für 4 Person für die Kubacher Kristallhöhle

Fünf Eintrittskarten für den Baumwipfelweg Bad Camberg

Eine Familienkarte im Wert von 15 Euro für das Lahn-Marmor-Museum

Eine Kanutour im Familien-4er von der Weilburger Boots- und Kanuvermietung (KVV)

3×2 Karten für das Delphi Filmtheater

Vier Eintrittskarten für den Tierpark Herborn

Vier Freikarten für das SEA LIFE Oberhausen

Kinder-Spaghettieis-Party für 7 Kinder vom Eiscafe „Am Schloss“

Zwei Karten für Tretbootfahren von der Weilburger Boots- und Kanuvermietung (KVV)

Der Kindertag wird gesponsert von:

Kreissparkasse Weilburg

Elektro Müller

Die Hüpfburg wird unterstützt von:

ETL MCP Mühl Steuerberatungs GmbH

Braunis Bike Shop

Horne – Mode, die Spaß macht

Frankfurter Volksbank

Ballonkunst und Ponyreiten

Radsport Wern

Pur-life

Interliving Zeller

Schäfer Automobile

Stadtwerke Weilburg

Sonderpreis Baumarkt

Hole Lahnschleife

Sparkassen Versicherung Generalagentur Michael Möbs

Auto Bach Unternehmensgruppe

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

Firmenkontakt

Wirtschafts-Werbung Weilburg e. V.

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-429585



http://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de

Pressekontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

+4964715073440



http://www.eckpunkte.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.