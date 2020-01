Kinderwagen FX4 Classic: Zeitlos elegant und vielseitig nutzbar

Der moderne Kinderwagen von Gesslein mit aufwendiger Ausstattung und vielen Extras

Der neue Kinderwagen FX4 Classic verbindet zeitlose Eleganz mit einem hohen Maß an Funktionalität. Doppelten Komfort bietet er durch seine aufwändige Loop-Sitzeinlage, die neben einem Kern aus feuchtigkeitsabsorbierendem Cellpur auch noch über eine Extra-Kopfstütze und Armpolster verfügt. In seinem geräumigen Gepäcknetz findet alles Platz, was man unterwegs dabei haben muss.

Durch seine verstellbare Rückenlehne und die mitwachsende Fußstütze bietet der FX4 Classic dem Kind in jedem Alter eine angenehme Sitz- und Liegeposition. Das aufwändig gearbeitete Verdeck sorgt für besonderen Komfort: Der Verdeckrücken lässt sich abnehmen, ein Fliegennetz schützt dabei vor dem Herausfallen. Kleine Entdecker lieben dieses Extra, denn sie genießen dadurch Extra-Frischluft und eine fabelhafte Rundum-Sicht! Das hohe Verdeck bietet viel Kopffreiheit, so dass auch größere Kinder ausreichend Platz haben und Kinderwagen besonders lange genutzt werden kann. Dank seines kleinen Packmaßes passt der FX4 Classic in jeden Kofferraum, durch sein leichtes Gewicht lässt er sich mühelos verladen.

GESSLEIN-Produkte erleichtern Familien den Start in einen neuen und spannenden Alltag und wachsen mit dem Kind und seinen Bedürfnissen. Seit drei Generationen konzentriert sich das Familienunternehmen GESSLEIN auf die Herstellung hochwertiger Kinderwagen und Buggys. Auch der temperaturregulierende Babyschlafsack „Bubou“ gehört zum Portfolio.

Gegründet wurde die Firma GESSLEIN 1950 im kleinen Ort Mannsgereuth in der bayerischen Gemeinde Redwitz, wo sich auch heute noch der Firmensitz befindet. Bereits in den 1940er Jahren entwickelte Firmengründer Georg Gesslein den weltweit ersten Kombikinderwagen aus Peddingrohr. Mit dem Panorama-Kinderwagen, für den es Patente in 16 Ländern besaß, erlangte das Unternehmen in den 1960er und 1970er Jahren internationale Bekanntheit.

Heute gehört GESSLEIN zu den führenden Herstellern von Kinderwagen in Deutschland. Die Textilausstattung der Kinderwagen sowie die Verdecke werden komplett von Hand genäht und sind „Made in Germany“. Zur GESSLEIN-Markenwelt gehören auch die Premium-Kinderwagenmarke INDY und die junge Tendmarke Smiloo.

Firmenkontakt

Gesslein GmbH

Jeannine Merkl

Redwitzer Str. 33

96257 Redwitz

0926499510

09264995151

info@gesslein.de

http://www.gesslein.de

Pressekontakt

Gesslein GmbH

Monika Holhut

Redwitzer Str. 33

96257 Redwitz

09264995129

09264995151

m.holhut@gesslein.de

http://www.gesslein.de

