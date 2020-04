Kindler & Fries Unternehmensgruppe

Betreuung & Verwaltung von Immobilienprojekten

Einen Partner zu finden ist nicht so einfach. Die Vorstellungen von der Zukunft müssen übereinstimmen, die Ziele müssen in dieselbe Richtung gehen und zu guter Letzt muss auch noch das Gefühl und der Preis stimmen. Der Preis? Ja, wenn man sich nach dem richtigen Partner in der Immobilienwirtschaft umschaut, ist auch der sicher eines der Entscheidungskriterien, die für oder gegen eine Zusammenarbeit sprechen.

Entscheidender ist aber, ob der Partner, den man sich als Kunde aussucht über ausreichende Erfahrungen in dem Bereich verfügt. Wie lange ist das Unternehmen schon im Geschäft? Welche Projekte hat es schon umgesetzt? Kindler und Fries aus Hannover ist eine der ersten Adressen, wenn es darum geht mit Immobilien rundum beraten zu sein. Schon seit 17 Jahren ist die Unternehmensgruppe tätig und steht ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Von der bloßen Idee, die im Kopf des Kunden entsteht, bis hin zur Realisierung des Immobilienprojektes bleiben die Spezialisten immer an der Seite des Kunden. Sie ermöglichen ihm die Verwirklichung eines Traums, allerdings weisen sie auch darauf hin, wenn der Traum ein wenig zu hoch gegriffen ist. Schließlich gilt es ebenso rechtliche und statische Vorlagen zu berücksichtigen.

Somit sind Kindler & Fries der ideale Partner, wenn es um die Umsetzung von Immobilien-Träumen geht. Sie schweben mit ihren Kunden auf Wolke Sieben, wenn das Projekt interessant und innovativ ist, halten aber gleichzeitig auch die Rettungsleine fest, damit die Wolke nicht abdriftet.

Steht der Plan einer Immobilie, wird die Realisierung in Angriff genommen. Seit Bestehen der Unternehmensgruppe arbeiten Kindler & Fries nur mit zuverlässigen Dienstleistern zusammen, die mit Kompetenz und Effizienz überzeugen. Hochkarätige, externe Experten werden zurate gezogen und mit den Aufgaben zur Realisierung beauftragt, darunter Planer, Architekten und Handwerker. Kindler und Fries übernimmt die Koordination der interdisziplinären Arbeitsschritte und behält mit seinem Team aus Spezialisten stets den Überblick über den Stand der anliegenden Projekte. Hand in Hand werden die Immobilienprojekte zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht, mit dem der Kunde mehr als nur zufrieden sein kann.

Auch Sanierungen und Renovierungen führen Kindler & Fries in enger Zusammenarbeit mit ihren externen Spezialisten durch.

Doch nach der Fertigstellung hört der Rund-um-Service von Kindler & Fries keineswegs auf – denn: auch Dienstleistungen rund um das Gebäude und die Gebäudesäuberung kann die Unternehmensgruppe nicht nur vermitteln, sondern koordinieren. Gebäudedienstleistungen umfassen zum Beispiel: Gartenpflege, Treppenhauspflege, Renovierungen, Reparaturen. Besonders interessant, wenn es sich bei einem Immobilienprojekt um ein Mietshaus handelt. Denn dann muss sich keiner der Mieter mehr selber um diese Punkte kümmern, das Konfliktpotential wird gesenkt und der Vermieter kann sich sicher sein, dass seine Immobilie immer sauber und gepflegt ist. Den Mietern gibt es zusätzlich ein gutes Gefühl, wenn sich um sie und ihre Sauberkeit gesorgt wird. Es entsteht schnell der Anschein des Geborgenseins.

Eine perfekt gepflegte Immobilie ist aber nicht nur wichtig für die aktuellen Mieter einer Immobilie, sondern auch für zukünftige oder gar potentielle Käufer.

Die Experten von Kindler & Fries achten in jedem Falle darauf, dass die Arbeiten sauber und gewissenhaft erledigt werden, denn der Hygieneaspekt, die Sauberkeit, die Funktionalität und die Qualität der abgelieferten Arbeit sind ausschlaggebende Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

