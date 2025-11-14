Kinesio-Tape für den Babybauch: Mommy Tape bringt wirksame Unterstützung nach Hause

– Vorgeschnittenes Tape für selbstständige Anwendung in der Schwangerschaft

– Spezialkleber für empfindliche Haut – latexfrei, PFAS-frei, atmungsaktiv

– Zur Ergänzung in der Hebammenbetreuung geeignet

Hamburg, 13. November 2025. Die Mindful Merchants Trading GmbH stellt mit Mommy Tape ein neues Kinesio-Tape zur gezielten Unterstützung von Bauch und Rücken während der Schwangerschaft vor. Das als Medizinprodukt zugelassene Tape wurde speziell für die Selbstanwendung entwickelt und ermöglicht eine wirksame Entlastung von Bauch und Rücken – ohne Zuschnitt, medizinische Schulung oder zusätzliche Hilfsmittel.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kinesio-Tapes erfordert Mommy Tape keine individuelle Vorbereitung. Die vorgeschnittenen Streifen sind sofort einsetzbar und lassen sich selbstständig aufbringen. Das Material ist elastisch, atmungsaktiv und wurde für die besonderen Anforderungen schwangerer Haut angepasst. Der verwendete Kleber basiert auf einem hypoallergenen Acrylat, ist latexfrei, enthält keine PFAS und erfüllt dermatologische Sicherheitsstandards.

Einfache Anwendung, geprüfte Qualität

„Mit Mommy Tape vereinfachen wir ein etabliertes therapeutisches Prinzip für den Alltag – ohne dabei auf Wirksamkeit oder Materialqualität zu verzichten“, sagt Marcel Brindöpke, Geschäftsführer der Mindful Merchants Trading GmbH. „Unser Ziel ist nicht Vereinfachung um jeden Preis, sondern ein Produkt, das nachvollziehbar wirkt, verträglich ist und sich ohne Hürden einsetzen lässt.“

Mindful Merchants richtet sich mit Mommy Tape sowohl an Schwangere direkt als auch an Fachpersonen wie Hebammen. In der Hebammenbetreuung kann das Produkt ergänzend bei typischen Beschwerden in der Spätschwangerschaft eingesetzt werden. Eine strukturierte Einbindung in Beratung und Betreuung wird derzeit in ersten Praxen getestet.

Produktmerkmale und Anwendungsbereiche

– Unterstützungszonen: Mommy Tape kann im Bereich des Unterbauchs und der Lendenwirbelsäule zur Druck- und Zugentlastung beitragen.

– Selbstanwendung: Die vorgeschnittene Form macht das Produkt ohne therapeutisches Vorwissen direkt anwendbar.

– Hautverträglichkeit: Klebstoff und Material wurden speziell für sensible Haut entwickelt. Sie sind latexfrei, dermatologisch unbedenklich und enthalten keine PFAS – also keine per- und polyfluorierten Chemikalien, wie sie in vielen handelsüblichen Klebstoffen noch eingesetzt werden, obwohl sie als umweltpersistent und potenziell gesundheitsschädlich gelten.

– Therapeutischer Standard: Materialdehnung und Haftung entsprechen physiotherapeutischen Anforderungen und ermöglichen eine mehrtägige Tragedauer.

Eine erste qualitative Evaluation unter Schwangeren und Hebammen zeigt eine hohe Akzeptanz, insbesondere in Bezug auf Handhabung und Tragekomfort. Rückmeldungen aus dem Anwendungskontext fließen in die Weiterentwicklung geplanter Produktvarianten ein.

Weitere Anwendungen – etwa zur Unterstützung bei Menstruationsbeschwerden, Kaiserschnittnarben oder Rektusdiastase – sind in Vorbereitung.

Über Mindful Merchants Trading

Die Mindful Merchants Trading GmbH mit Sitz in Hamburg wurde im April 2025 von Michael vom Sondern und Marcel Brindöpke gegründet. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt zweckorientierte Produkte im Bereich Wellbeing – mit Schwerpunkt auf körpernahen Anwendungen für Schwangere und Mütter. Ziel ist es, medizinisch nachvollziehbare Produkte anzubieten, die zuverlässig funktionieren, keine Barrieren in der Anwendung erzeugen und mit vertretbarem Ressourceneinsatz produziert werden. Im Mittelpunkt steht dabei der Anspruch, sinnvolle Lösungen für konkrete Herausforderungen zu schaffen – mit einem Fokus auf Alltagstauglichkeit, gesundheitlichem Nutzen und ethischer Produktentwicklung. Weitere Informationen: www.mommytape.de

Kontakt

PR-Leaders GmbH & Co.KG

Kathlen Bremer

Großer Burstah 45

20457 Hamburg

015150237664



http://www.pr-leaders.de

Bildquelle: Mindful Merchants Trading GmbH