Kiwanis in Zeiten der Corona-Pandemie

Derzeit ist ehrenamtliches und soziales Engagement so wichtig wie lange nicht. Kiwanis Deutschland hilft, wo es nötig ist – auch unter widrigen Umständen.

Kiwanis Clubs in Deutschland und weltweit setzen sich für das Wohl der Kinder und Jugendlichen ein. Allein in der Zeit von Oktober bis Dezember – den ersten drei Monaten des Kiwanischen Amtsjahres – haben Clubs in Deutschland weit über 100.000 Euro für wohltätige Zwecke gespendet.

Nun befinden sich auch die Service-Clubs in einer Ausnahmesituation. Einerseits stürzt die Corona-Krise viele Familien in große finanzielle Schwierigkeiten. Sie benötigen Hilfe mehr denn je. Andererseits mussten die Clubs ihre geplanten Veranstaltungen absagen, sodass wichtige Spendeneingänge ausfallen.

Dennoch unterstützt Kiwanis, wo immer es möglich ist. Etwa bei Einschulungskindern: Trotz der Corona-Krise bereiten sich die Familien auf die Schulzeit vor, Schulranzen und das Zubehör muss gekauft werden – hier helfen Kiwanis Clubs regional. So können die Kinder hoffentlich im Sommer mit Begeisterung in das neue Abenteuer starten.

Ein großes Thema, das Kiwanis Deutschland Governor Hermann Büsing besonders am Herzen liegt, ist die Gewaltprävention. Dazu finanzierten Kiwanis-Clubs bereits in den letzten Jahren das Theaterstück “Geheimsache Igel”, das Grundschülern helfen soll, “Nein” zu sagen. Zwar können die Theaterstücke derzeit ebenso wenig stattfinden wie der Schulunterricht selbst – doch gerade jetzt ist die Gewaltprävention wichtiger denn je.

Um auf solche Notsituationen vorbereitet zu sein, haben viele Kiwanis-Clubs Rücklagen gebildet und können nun dort helfen, wo es am dringendsten benötigt wird. Projekte, Einrichtungen oder Vereine für Kinder und Jugendliche wenden sich in solchen Fällen bitte an Kiwanis Clubs in ihrer Nähe.

Kiwanis ist eine Charity-Organisation speziell für Kinder, doch gerade lokal nehmen die Clubs und Mitglieder ihre gesellschaftliche Verantwortung noch deutlicher wahr als sonst. Aufrufe in den sozialen Medien, zuhause zu bleiben und das Virus so aufzuhalten, oder Restaurants und Geschäfte etwa durch Gutscheinkäufe zu unterstützen, sind Möglichkeiten, sich weiter sozial zu engagieren. Dazu kommt selbstverständlich der Einsatz für Nachbarn und Freunde in Risikogruppen, beispielsweise das Erledigen von Einkäufen. Dafür steht Kiwanis in Zeiten der Corona-Pandemie. Und immer und in jeder Situation für die Kinder dieser Erde.

Informationen über Kiwanis Deutschland gibt es auf www.kiwanis.de

Kiwanis Deutschland ist eine Charity-Organisation, die sich für Kinder in Deutschland und auf der ganzen Welt einsetzt. Als eigener Distrikt von Kiwanis International ist Kiwanis Deutschland Teil des zweitgrößten Kinderhilfswerkes der Welt, mit knapp 600.000 Freiwilligen – zum Wohle der Kinder, der Freundschaft und des gegenseitigen Respektes.

