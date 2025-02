KKC Koffer GmbH präsentiert Quiffice – das mobile Büro für unterwegs

Die KKC Koffer GmbH erweitert ihr Portfolio um eine innovative Lösung für mobiles Arbeiten: Quiffice – The Quick Portable Office.

Der clevere Falt-Tisch aus Aluminium kombiniert maximale Flexibilität mit hoher Stabilität und ist eine solide Basis für professionelles, sicheres Arbeiten – für alle, die unterwegs Sicherheit und Präzision benötigen.

Mobiles Arbeiten neu gedacht

Mit Quiffice gehört improvisiertes Arbeiten der Vergangenheit an. Der mobile Tisch lässt sich in nur 10 Sekunden auffalten, stabil einrasten und ebenso schnell wieder zusammenklappen. Dank des durchdachten Designs wird Quiffice im Handumdrehen zu einem kompakten Koffer, der auch in rauen Umgebungen mühelos transportiert und sicher für den Transport zum nächsten Einsatzort verstaut werden kann. Mit nur 6,2 kg (Quiffice PRO) bzw. 8,5 kg (Quiffice PLUS) bietet Quiffice maximale Mobilität ohne Kompromisse bei der Stabilität.

Vielseitigkeit in zwei Größen

Quiffice ist in zwei Varianten erhältlich, die sich durch die Größe ihrer Arbeitsfläche und die Belastbarkeit unterscheiden:

– Quiffice PRO mit 505 x 428 mm, Tragfähigkeit bis 15 kg

– Quiffice PLUS mit 600 x 440 mm, Tragfähigkeit bis 20 kg

Beide Modelle ermöglichen solides Arbeiten auf zwei geläufigen Höhen (76 cm und 102 cm), sodass sie sich flexibel an verschiedene Anforderungen und Körpergrößen anpassen lassen. Je nach Situation kann Quiffice durch die beiden Höhenniveaus im Sitzen oder Stehen eingesetzt werden – Quiffice ist so flexibel, wie die vielfältigen Einsatzszenarien von Profis, die viel unterwegs sind.

Langlebig, sicher und komfortabel

Die KKC Koffer GmbH setzt bei der Produktion auf hochwertige Materialien und eine robuste Konstruktion. Die Rahmenverstärkung mit innovativen Frame-Spacern sorgt für optimalen Schutz und eine außergewöhnliche Stabilität. Das exklusive Close-Loop-Design garantiert dabei maximale Widerstandsfähigkeit bei minimalem Gewicht.

Weitere Highlights sind:

– Hochwertige Verarbeitung mit Reparaturgarantie

– Aluminium-Konstruktion für eine lange Lebensdauer

– Ergonomischer Griff mit Polsterung für hohen Tragekomfort

– Sicheres Aluminium-Druckguss-Schloss für zuverlässigen Verschluss

Verfügbarkeit und Farben

Quiffice ist ab sofort in den verschiedenen Varianten und drei Farben erhältlich und richtet sich an alle, die unterwegs nicht auf einen professionellen, sicheren und standfesten Arbeitsplatz verzichten möchten – und an diejenigen, die sich nicht auf provisorische Arbeitsunterlagen verlassen können. Großabnehmer können ab einer Bestellmenge von 25 Stück ein individuell angepasstes Branding erhalten, ab 100 Stück kann die Rahmenfarbe in exakten RAL-Farben produziert werden.

Weitere Informationen über Quiffice sind online unter https://www.kkc-koffer.de/koffer/quiffice/ verfügbar. Hier kann Quiffice auch direkt bestellt werden.

Für Fragen und Bestellungen rund um Quiffice steht die freundliche Kundenbetreuung der KKC Koffer GmbH auch per Telefon: +49 (0) 5745 92050 sowie per E-Mail: info@kkc-koffer.de gerne zur Verfügung.

Seit den Ursprüngen im Jahre 1986 entwickelt, fertigt und vertreibt die KKC Koffer GmbH hochwertige Aluminiumkoffer und durchdachte Transportlösungen für den professionellen Einsatz. Das Unternehmen setzt auf eine ausgewogene Mischung aus Tradition, Innovationskraft und Nachhaltigkeit, um Geschäftskunden verlässliche Produkte auf höchstem Niveau zu bieten.

Das vielseitige Produktportfolio reicht von klassischen Transportkoffern bis hin zu innovativen Speziallösungen wie dem mobilen Arbeitsplatz Quiffice. Dank modernster Fertigungstechnologien, eines erfahrenen Teams und flexibler Produktionsprozesse entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Auch bei großen Stückzahlen garantiert KKC Koffer eine termingerechte und effiziente Lieferung.

Mit einer umweltbewussten Produktion in Deutschland, erstklassiger Verarbeitungsqualität und einem klaren Fokus auf Funktionalität bleibt die KKC Koffer GmbH ein robuster Partner für Unternehmen, die Wert auf langlebige, sichere und stilvolle Transportlösungen legen.

