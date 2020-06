Klangupgrade im Bulli – EMPHASERs Compo EM-VWF1 für VW T5

Einfach und schnell installiert, sorgt das neue EMPHASER Plug & Play Lautsprechersystem für Supersound im Volkswagen T5

Der Klang im Fahrzeug lässt sich durch den Austausch des Lautsprechersystems entscheidend verbessern – auch in Kombination mit älteren Werksradios oder Einstiegsanlagen. Von Car Audio Spezialist EMPHASER gibt es jetzt einen fahrzeugspezifischen Lautsprecher, mit dem sich Supersound im VW T5 einfach nachrüsten lässt: Das 2-Wege Compo EM-VWF1 (VK 299.- Euro), dessen Klangperformance, Montageeigenschaften und Anschlussperipherie optimal auf den Bulli abgestimmt sind. Das neue System für den Volkswagen ist zu 100 Prozent Plug & Play – lässt sich also mit minimalem Installationsaufwand gegen das Original-Werkssystem tauschen.

Basis des EM-VW1 ist der große 20 cm Tieftöner, der mit seinem kräftigen Magnetantrieb mit 30 mm Schwingspule und effizient belüfteter Zentrierspinne für einen hohen Wirkungsgrad und ein sattes Bassfundament steht. Die Aluminium-Membran ist aufgrund ihrer Stabilität und hohen Eigenresonanzfrequenz prädestiniert für eine detailreiche, präzise Musikwiedergabe.

Der 12 dB/Okt. Filter des Tieftöners ist direkt an der Rückseite des Lautsprecherkorbs befestigt, so dass ein Verlegen von weiteren Kabeln nicht notwendig ist. Der Anschluss erfolgt Plug & Play mit dem originalen Stecker.

Der 28 mm Hochtöner holt die Bühne direkt auf das Armaturenbrett. Die feinzeichnende Gewebekalotte reproduziert selbst kleinste Details und beeindruckt mit ihren Raumklangeigenschaften. Auch der Hochtöner passt perfekt in den originalen Einbauort: Er wird unsichtbar hinter dem Originalgitter montiert und über die 12 dB/Okt. Frequenzweiche im stabilen Gehäuse mit ihren passgenauen Steckern angeschlossen.

EMPHASER ist seit 25 Jahren im Car-Audio Bereich tätig. Bekannt geworden ist die Marke seit Mitte der 1990er Jahre mit ihren enorm leistungsfähigen Subwoofern aus den Serien XTREME, später folgten die Serien SPL, Linear-X, Neo-SPL und der State-of-the-Art Woofer E15NEO-COMP. Das aktuelle Sortiment umfasst Verstärker, Subwoofer sowie fahrzeugspezifische und traditionelle Lautsprecher.

EMPHASER-Produkte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

Kontakt

Emphaser by ACR

Denny Krauledat

Bohrturmweg 1 1

5330 Bad Zurzach

0041-56-269 64 52

Denny.Krauledat@acr.eu

http://www.emphaser.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.