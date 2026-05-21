KLARO Fensterputzer: Bundesweite Fensterreinigung mit Festpreis-Garantie

Professionelle Glas- und Fensterreinigung für Privathaushalte und Gewerbe – transparent kalkuliert, zuverlässig ausgeführt

Fensterreinigung ohne Überraschungen auf der Rechnung

KLARO Fensterputzer hat sich auf eines spezialisiert: saubere Fenster zu einem Preis, der vorher feststeht. Statt unübersichtlicher Stundenabrechnungen oder nachträglicher Aufschläge erhalten Kunden ein verbindliches Festpreisangebot, bevor der erste Handgriff getan ist. Dieses Prinzip hat dem Dienstleister einen wachsenden Kundenstamm bei Privathaushalten, Praxen, Büros und Gewerbeobjekten eingebracht.

Das Leistungsspektrum reicht von der klassischen Fensterreinigung über Glasflächen, Schaufenster und Glasfassaden bis hin zu Wintergärten und Jalousien. Für die Außenreinigung – besonders bei höher gelegenen Fenstern – kommt eine Reinwasseranlage zum Einsatz, die streifenfreie Ergebnisse ohne chemische Rückstände ermöglicht.

Wer einen Fensterputzer „in der Nähe“ sucht

Viele Suchende geben heute “ Fensterreinigung in der Nähe“ in die Suchmaschine ein und erwarten einen Anbieter, der schnell vor Ort sein kann und keine überhöhten Anfahrtskosten berechnet. KLARO Fensterputzer setzt genau hier an: kurze Reaktionszeiten, transparente Preise und ein direkter Ansprechpartner statt anonymer Hotline.

„Unsere Kunden schätzen vor allem, dass sie vorher wissen, was die Reinigung kostet, und dass wir Termine einhalten“, heißt es vom Unternehmen. Anfragen werden in der Regel am selben Werktag beantwortet, ein schriftliches Angebot folgt zeitnah.

Über KLARO Fensterputzer

KLARO Fensterputzer bietet professionelle Fenster- und Glasreinigung für private und gewerbliche Kunden. Der Fokus liegt auf transparenter Festpreis-Kalkulation, verlässlichen Terminen und gründlicher Ausführung. Weitere Informationen unter klaro-fensterputzer.de.

KLARO Fensterputzer

Humboldtstraße 32

70771 Leinfelden-Echterdingen

https://klaro-fensterputzer.de/

Kontakt

KLARO Fensterputzer

C. Adjei

Humboldtstraße 32

70771 Leinfelden-Echterdingen

01579 2641793



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