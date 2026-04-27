Klassenfahrt: Reise ohne Eltern – aber nicht ohne Regeln

ARAG Experten erklären, was bei schulischen Veranstaltungen gilt

Eine Klassenfahrt ist für Grundschüler oft der erste Urlaub ohne Mama und Papa, für viele Teenager der Duft von Freiheit. Doch auch wenn Spaß und Abenteuer im Vordergrund stehen: Klassenfahrten sind schulische Veranstaltungen und damit an klare Regeln gebunden. Die ARAG Experten erklären, worauf Schüler, Eltern und Lehrkräfte achten sollten.

Welchen pädagogischen Sinn haben Klassenfahrten?

Klassenfahrten sind mehr als ein Ausflug. Sie sind Teil des schulischen Lernens und sollen das Gemeinschaftsgefühl stärken. Je nach Ziel und Programm stehen unterschiedliche Inhalte im Mittelpunkt, beispielsweise interkulturelles Lernen, politische Bildung oder Themen aus Natur, Umwelt und Kultur. Auch sportliche Aktivitäten können eine Rolle spielen. Gleichzeitig sammeln viele Kinder und Jugendliche wichtige Erfahrungen: Einige Tage ohne ihre Familie auszukommen, kann die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen stärken.

Gelten auf Klassenfahrten andere Regeln als in der Schule?

Grundsätzlich gelten auf Klassenfahrten die gleichen Regeln wie im Schulalltag. Die Lehrkräfte haben eine Aufsichtspflicht, die je nach Situation sogar nächtliche Kontrollgänge einschließen kann. Auch organisatorisch bleibt die Klassenfahrt Teil des Schulbetriebs. Die ARAG Experten weisen darauf hin, dass Lehrkräfte in der Regel verpflichtet sind, solche Fahrten zu begleiten. Für Schüler ist die Teilnahme grundsätzlich ebenfalls verpflichtend. Eine Befreiung kommt meist nur aus gesundheitlichen, finanziellen oder religiösen Gründen infrage.

Können Schüler von der Klassenfahrt ausgeschlossen werden?

Unter bestimmten Umständen kann die Schule Schüler von einer Klassenfahrt ausschließen. Voraussetzung ist laut ARAG Experten in der Regel ein vorheriges schwerwiegendes Fehlverhalten sowie eine entsprechende Entscheidung der Schule. Dass ein solcher Ausschluss rechtmäßig sein kann, zeigt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin (Az.: 3 L 47/25). Das Gericht bestätigte den Beschluss einer Klassenkonferenz, einen Schüler von einer schulischen Skifreizeit auszuschließen, nachdem dieser mehrfach negativ aufgefallen war. Unter anderem war er an einer Brandstiftung in der Schule beteiligt gewesen, was als erhebliche Gefährdung der Sicherheit bewertet wurde.

Auch während der Klassenfahrt kann Fehlverhalten Konsequenzen haben. Wenn Schüler trotz Ermahnung wiederholt gegen Regeln verstoßen, kann dies disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen, bis hin zur vorzeitigen Heimreise. Dazu gehören das wiederholte Missachten von Anweisungen der Lehrkräfte und Verstöße gegen Alkohol- und Tabakverbote. In einem konkreten Fall musste eine Mutter die Mehrkosten für die verfrühte Heimreise ihres Sohnes bezahlen, weil dieser sich heimlich Alkohol gekauft hatte (Verwaltungsgericht Berlin, Az.: 3 K 191/23).

Auch Vandalismus kann das Aus für die Klassenfahrt bedeuten. So bestätigte das Verwaltungsgericht Berlin den Beschluss einer Oberschule, einen volljährigen Schüler nicht mit nach Schottland zu nehmen, der auf frischer Tat beim nächtlichen Beschmieren von Schulwänden ertappt worden war (Az.: 3 L 1317.17).

Was gehört zu einer guten Planung?

Damit eine Klassenfahrt gelingt, ist eine sorgfältige Planung entscheidend. Die konkreten Vorgaben sind Sache der Bundesländer und können sich daher unterscheiden. Grundsätzlich regeln die Schulrichtlinien jedoch ähnliche Punkte. Dazu gehören etwa die Höhe der Kosten, die Anzahl und die Qualifikation der Begleitpersonen sowie die pädagogischen Ziele der Reise. Oft ist auch vorgesehen, dass sowohl männliche als auch weibliche Begleitpersonen teilnehmen. Zudem müssen die Kosten für Familien zumutbar bleiben. Wenn notwendig, können staatliche Leistungen den Eltern finanziell helfen, beispielsweise über das Jobcenter. Werden besondere Aktivitäten geplant, weisen die ARAG Experten auf zusätzlich geltende Anforderungen hin: Für Wassersport, Skifahren, Klettern oder Reiten sind entsprechend qualifizierte Fachkräfte notwendig. Je nach Programm können das etwa Skilehrer, Bergführer, Reitlehrer oder Rettungsschwimmer sein.

Welcher Versicherungsschutz gilt für Klassenfahrten?

Klassenfahrten gelten rechtlich als schulische Veranstaltung an einem außerschulischen Lernort. Damit sind Schüler ähnlich abgesichert wie auf dem Schulweg, im Unterricht, in den Pausen oder im Sportunterricht. Kommt es während einer Klassenfahrt zu einem Unfall, greift laut ARAG Experten grundsätzlich die gesetzliche Unfallversicherung. Der Schutz gilt jedoch nicht uneingeschränkt. In Bereichen, die als private Tätigkeit gelten, zum Beispiel bei frei gestalteter Freizeit, kann der Versicherungsschutz entfallen. Für solche Fälle kann eine zusätzliche private Unfallversicherung sinnvoll sein. Im Fall einer Krankheit reicht bei Reisen innerhalb Deutschlands häufig die gesetzliche oder private Krankenversicherung aus. Geht die Klassenfahrt ins Ausland, empfehlen die ARAG Experten zusätzlich eine Reisekrankenversicherung. Sie übernimmt im Ernstfall beispielsweise die Behandlungskosten und kann einen medizinisch notwendigen Rücktransport abdecken.

Sie wollen mehr von den ARAG Experten lesen oder hören?

Dann schauen Sie im ARAG newsroom vorbei.

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 18 Ländern – inklusive den USA und Kanada – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit mehr als 6.100 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 2,8 Milliarden Euro.

ARAG SE ARAG Platz 1 40472 Düsseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender

Vorstand Dr. Renko Dirksen (Vorsitzender)

Dr. Matthias Maslaton

Wolfgang Mathmann

Dr. Shiva Meyer

Hanno Petersen

Dr. Joerg Schwarze

Sitz und Registergericht Düsseldorf HRB 66846 USt-ID-Nr.: DE 119 355 995

Firmenkontakt

ARAG SE

Jennifer Kallweit

ARAG Platz 1

40472 Düsseldorf

+49 211 963-3115



http://www.ARAG.de

Pressekontakt

Klaarkiming Kommunikation

Claudia Wenski

Steinberg 4

24229 Dänischenhagen

+49 4349 – 22 80 26



http://www.ARAG.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.