Klassiker die stark nachgefragt werden – mit sofort monatlicher Auszahlung!

Konjunkturunabhängig, Grundbedürfnis essen und trinken, sowie der Wachstumsmarkt Senioren und Pflege!

Es gibt auch noch erfreuliche Nachrichten in der heutigen Zeit.

IMMAC PFLEGEFONDS

Nach einer bereits in 2023 erfolgten Sonderauszahlung in Höhe von 8 %, wurden die monatlichen Ausschüttungen beim IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds bereits ab Juni 2024 auf

10 % p. a. erhöht. Zusätzlich wurde eine weitere Sonderauszahlung von 8 % an die Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt, dieses Investment macht richtig Spaß. Das kontinuierliche Bestreben von IMMAC attraktive Renditen für die Anlegerinnen und Anleger zu erwirtschaften, zeigt sich hiermit ganz deutlich.

Das Portfolio der IMMAC group umfasst aktuell über 12.500 Pflegeplätze, mehr als 1.250 Einheiten des betreuten Wohnens sowie fünf Rehakliniken. Die Gruppe spielt mit insgesamt 153 Fonds eine bedeutende Rolle im Gesundheitsmarkt und hat sich seit der Gründung im Jahr 1997 als führendes Unternehmen in Europa im Bereich Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen etabliert.

Mit einer Erfolgsgeschichte von über zwei Milliarden Euro Investitionen in mehr als 180 Betreiberimmobilien zeigt IMMAC Know-how und Expertise, nicht nur im Bau moderner Gesundheitseinrichtungen, sondern auch in der effizienten & langfristigen Bewirtschaftung und Verwaltung dieser Immobilien.

IMMAC Anleger sind sehr zufrieden und treue Kunden und investieren immer wieder in neue Pflegeimmobilienfonds. Aktuell gibt es noch den breit gestreuten Renditedachfonds ab 10.000 EUR Beteiligungsmöglichkeit und noch ein kleines Volumen beim 125. Renditefonds Kurpark Bad Rothenfelde, mit einer anfänglicher Ausschüttung von sofort 4,75 % p.a., ab einer Mindestsumme von 20.000 EUR.

Mehr Informationen und Unterlagen anfordern:

http://www.Pflegefonds.de und http://www.pflegeimmobilienfonds.de

FIM EINZELHANDELSINVESTMENT

Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse des Menschen – unverzichtbar und unersetzbar. Waren des täglichen Bedarfs, z. B. Lebensmittel oder Drogerieartikel, werden immer benötigt. Vermietete, systemrelevante Einzelhandelsimmobilien in attraktiven Lagen sind stabil und krisensicher. Deutsche Einkaufsmärkte gelten seit jeher als eine der sichersten Anlagen weltweit. Die FIM-Gruppe als Spezialist für deutsche Einzelhandelsimmobilien hat in den vergangenen 10 Jahren mit ihrer Geldanlage eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte geschrieben. Das FIM-Erfolgskonzept besticht durch ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Ertrag (bis zu 8 % Zinsen p.a.) und bietet bis zum 31. August noch Sonderkonditionen an. Sicherer Cash-Flow durch bonitätsstarle Mieter mit langfristigen Mietverträgen wie z.B. Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland, Edeka. Sie können zwischen Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren wählen, ein attraktiver Kurzläufer mit sofort monatlicher Auszahlung.

Jetzt noch von der VIP-Tranche bis 31.08.2024 profitieren:

Bonitätsstarke Mieter (REWE, ALDI, LIDL, KAUFLAND, EDEKA etc.)

Erfahrenes und hochprofessionelles Management

Kein Projektentwicklungsrisiko, sondern Bestand mit laufenden Einnahmen

Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge

Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge

Vertragspartner FIM (Bonitätsindex 119 Creditreform) Ausfallwahrscheinlichkeit 0,05 %

5,5 % Zins p.a. 1 Jahr Laufzeit (ab 10.000 EUR)

6,8 % Zins p.a. 3 Jahre Laufzeit (ab 10.000 EUR)

8 % Zins p.a. 5 Jahre Laufzeit (ab 10.000 EUR)

8,5 % Zins p.a. 5 Jahre Laufzeit Private Placement (ab 200.000 EUR)

Mehr Informationen und Unterlagen anfordern:

http://www.einzelhandelsinvestment.de

Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation. Risiken: Der Erwerb eines AIF`s oder einer Finanz-/Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Zinsauszahlungen an die Anleger können geringer ausfallen als geplant oder sogar gar nicht erfolgen.

Die CVM GmbH bietet seit mehr als 35 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens und von einem attraktiven Angebot.

