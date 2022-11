Kleine Helfer für den Alltag von erwinmueller.de

Unbeschwert leben mit Dingen, die das Leben leichter machen

Oft sind es kleine Dinge, die im Alltag eine große Hilfe sind. Im Bereich “ Unbeschwert leben“ stellt erwinmueller.de praktische Artikel vor, die nicht nur älteren und kranken Menschen das Leben erleichtern. Alltagshelfer stehen für alle Einsatzbereiche wie Schlafen, Bad, Wohnen, Gesundheit, Wäsche und auch Inkontinenz bereit.

Warm und bequem

Bei steigenden Energiekosten denkt so mancher wieder an die Hilfsmittel aus früheren Zeiten, wie Heizdecken, Fußwärmer, Schurwollauflagen für Matratzen und Sofas, Kissen und Sitzkissen sowie Bettschuhe und Fußwärmer aus Schurwolle. Diese Wohnaccessoires sind einfach zu handhaben und immer zur Hand, wenn sie gebraucht werden.

Leichter sehen und bewegen

Wer in der Nacht öfter raus muss und sich durch die Dunkelheit tastet, kann sich schon mal verletzen. Das muss nicht sein. Ein LED Unterbett Licht mit Bewegungssensor erleichtert die Orientierung. Es wird unter oder neben das Bett gestellt. Durch die bodennahe Beleuchtung werden andere nicht beim Schlafen gestört. Ideal ist das Licht auch für das Kinderzimmer.

Bei schlechtem Licht und den winzigen Schriften fallen Lesen und Handarbeiten sogar mit Brille oft schwer. Abhilfe kann eine beleuchtete LED Tisch- und Handarbeitslupe mit 3-facher Vergrößerung schaffen. Die Füße lassen sich ausklappen, so kann die Lupe direkt auf Kleingedrucktes in Zeitungen, Büchern oder Bedienungsanleitungen gestellt werden. Sie kann auch um den Hals gehängt werden, sodass die Hände beispielsweise zum Stricken oder Nähen ganz frei sind.

Knie-, Hüften- und Rückenprobleme beeinträchtigen die Beweglichkeit und die Balance. Das führt zu Unsicherheit beim Gehen und oft zu Stürzen. Eine höhenverstellbare Gehhilfe unterstützt eine gerade Körperhaltung und gibt Sicherheit beim Gehen und Stehen.

Ein fast unentbehrlicher Alltagshelfer ist ein kleiner Hocker. Er leistet beste Dienste in der Küche, aber auch beim Ein- und Ausräumen von Schränken und vielem mehr. Besonders praktisch ist ein Klapphocker. Bei Nichtgebrauch lässt er sich platzsparend verstauen.

Wohltuend und entspannend

Beim langen Sitzen auf einem Stuhl fängt der Rücken oft zu schmerzen an. Das Erwin Müller Entspannungskissen kann da spürbar entlasten. Eine Schaumstofffüllung mit speziellem Würfelschnitt sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und eine gute Belüftung. Entspannend und wohltuend sind Moor-Kissen. Sie haben eine sehr gute Wärmespeicherkapazität und schmiegen sich an die Körperform an. Zum Aufheizen wird das mit Moorgel gefüllte Kissen einfach für zwei Minuten in die Mikrowelle gegeben.

Praktisch und Zeit sparend

Wer kennt das nicht? Das Sortieren von Socken ist zeitaufwändig und irgendwie „verschwinden“ immer welche. Eine Sockenklammer leistet da beste Dienste. Sie hält das Paar beim Waschen zusammen. Durch den integrierten Aufhänger, können die Socken auch gleich auf die Wäscheleine gehängt und nach dem Trocknen direkt in der Schublade verstaut werden.

Nie mehr die Tabletteneinnahme vergessen. Ein Tabletten-Organizer macht es möglich. Mit dem praktischen Dispencer sind die Tabletten für die ganze Woche vorsortiert und griffbereit. Für jeden Wochentag gibt es eine Schachtel mit vier großen Fächern für Morgens, Mittags, Abends und Nachts.

Im Bereich „Unbeschwert leben“ auf erwinmueller.de gibt es für alle Lebensbereiche praktische Alltagshelfer und das nicht nur für alte oder kranke Menschen.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de