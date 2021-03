Kleiner Konzern mit großer Strahlkraft

Auch mobil ist GVV Direkt bestens unterwegs. Und bestens ist hier wörtlich zu nehmen.

Auch mobil ist GVV Direkt bestens unterwegs. Und bestens ist hier wörtlich zu nehmen. Denn in der aktuellen Ausgabe 10/2021 von FOCUS MONEY, wurde ein Test zur Motorradversicherung veröffentlicht. In der Kombination Haftpflicht + Vollkasko wurde GVV Direkt “Testsieger”. Die Daten wurden von Verivox für FOCUS MONEY erhoben. GVV Produktmanager Uwe Leggewie stellt zu dieser Auszeichnung fest: “Da am Test mehr als 95 % aller Motorrad-Versicherer teilgenommen haben, ist dies ein ausgesprochen aussagekräftiges und hervorragendes Testergebnis für GVV Direkt.”

“Allmählich”, so freut sich Wolfgang Schwade, “scheint unsere Strategie der Marktöffnung aufzugehen und GVV Direkt im Konzert der Versicherungskonzerne eine Bereicherung des Orchesters zu werden.”

GVV Direkt, erst im vergangenen Jahr aus GVV-Privat umfirmiert, ist die Tochter der GVV Kommunalversicherung. Bis 2015 war sie ein Spezialversicherer für kommunale Mandatsträger, Kommunalbeamte sowie für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Seit dem ist GVV Direkt für alle da.

