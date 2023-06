Kleiner Schauspielstar erobert erneut die Leinwand

Der kleine Paul ist erst fünf Jahre alt und hat bereits zwei Filmrollen in seinem Lebenslauf stehen. Seine erste Rolle bekam er mit nur vier Jahren in dem erfolgreichen Kurzspielfilm „Memories“. Die Rolle spielte er an der Seite seines Vaters Sebastian Pink, der auch der Produzent des Films war. Nun wartet seine nächste Herausforderung auf ihn: In Pinks geplantem vierten Film namens „Family Gangsters“ soll Paul erneut eine tragende Rolle spielen. Es wäre die dritte Rolle für den kleinen Jungen.

Der talentierte Schauspieljunge wird in dem neuen Film nicht nur mit seinem Vater, sondern auch mit bekannten Gesichtern aus dem TV zusammenarbeiten. Paul hat bereits bewiesen, dass er das Zeug zum Schauspielstar hat und wird erneut vor der Kamera glänzen.

Sebastian Pink, der stolze Vater und Produzent, ist begeistert von seinem Sohn: „Paul ist ein Naturtalent und es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ich bin sehr stolz darauf, was er bisher erreicht hat und freue mich auf die Zusammenarbeit in unserem neuen Film.“

Der genaue Inhalt des Films sowie weitere Details werden noch nicht verraten. Doch eins ist sicher: Paul wird auch in Zukunft für Aufsehen sorgen und seine Fans begeistern.

Seit kurzem läuft eine Crowdfunding Aktion für das neue Filmprojekt, um Geld für die Realisierung zu sammeln.

https://www.spendenseite.de/filmdreh-family-gangsters/-60798

