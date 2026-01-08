Starten Sie mit der VERBRAUCHER INITIATIVE in die Saison

Berlin, 8. Januar 2026. Mit dem Jahreswechsel beginnt auch immer ein neues Gartenjahr, selbst wenn draußen Schnee liegt. Im neuen Themenheft „Kleingarten? Großartig!“ zeigt die VERBRAUCHER INITIATIVE, warum Kleingärten heute aktueller sind denn je und wie Verbraucherinnen und Verbraucher nachhaltig und gut vorbereitet ins Gärtnern einsteigen können.

Ein Kleingarten ist weit mehr als ein Ort zum Pflanzen und Ernten. Er bietet Erholung, Bewegung an der frischen Luft und die Möglichkeit, Lebensmittel selbst anzubauen. Gleichzeitig sind Kleingartenanlagen wichtige Grünräume in den Städten und Orte des sozialen Miteinanders. Menschen unterschiedlichster Herkunft kommen hier zusammen, tauschen Wissen aus und übernehmen gemeinsam Verantwortung für Natur und Umwelt.

Dazu Carolin Engwert, Gartenexpertin der VERBRAUCHER INITIATIVE: „Für Gärtnernde ist eigentlich immer Saison. Auch im Winter wird geplant, beobachtet und vorbereitet. Wer jetzt gut informiert startet, legt den Grundstein für ein erfolgreiches Gartenjahr – aber bitte nicht vor März mit dem Vorziehen von Tomaten & Co. beginnen!“

Das Themenheft erklärt verständlich, was einen Kleingarten ausmacht und welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten. Es informiert über das Bundeskleingartengesetz, die kleingärtnerische Nutzung sowie Rechte und Pflichten von Pächterinnen und Pächtern. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps zur Suche nach einer Parzelle, Hinweise für die erste Gartensaison und Empfehlungen für naturnahes und nachhaltiges Gärtnern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Nutzen von Kleingärten für die Stadtgesellschaft. Sie verbessern das Stadtklima, fördern die Artenvielfalt und bieten auch für die Nachbarschaft Erholungsräume. Ergänzend gibt das Heft Tipps zu Kosten, Ausstattung und Vereinsleben und unterstützt so insbesondere Gartenneulinge bei den ersten Schritten.

Das neue Themenheft „Kleingarten? Großartig!“ umfasst 16 Seiten und richtet sich an Verbraucherinnen und Verbraucher mit Interesse an Garten, Umwelt und Nachhaltigkeit. Es kann unter www.verbraucher.com bestellt oder als PDF heruntergeladen werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Firmenkontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Miriam Bätzing

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org

Pressekontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.