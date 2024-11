KLEVV ENTHÜLLT DIE NEUE URBANE V RGB GAMING/OC DDR5

ENTFESSELN SIE ULTIMATIVE GAMING-LEISTUNG MIT ERWEITERTEM KÜHLSYSTEM, VOLL KOMPATIBEL MIT INTEL-PROZESSOREN DER 15. GENERATION

5. November 2024, Hongkong – KLEVV, die führende Marke für Speicher- und Speicherlösungen für Verbraucher, die von Essencore eingeführt wurde, freut sich, die Einführung des brandneuen URBANE V RGB DDR5 Gaming/OC Speichers bekannt zu geben. Ideal für fortgeschrittene Content-Erstellung und professionelles Gaming.

Elegantes Design mit Effizientem Wärmemanagement

Inspiriert von dem traditionellen Bogen und Pfeil, fängt der URBANE V RGB DDR5 Gaming/OC Speicher das Wesen von Geschwindigkeit, Stabilität und Präzision ein. Er vereint mühelos Stil und Funktionalität, mit fließenden Kurven, die an einen Bogen erinnern, einer eleganten weißen Ästhetik, die an eine Feder erinnert, und der Präzision des Bogenschießens als Symbol für seine hochmoderne Hardware, die für Genauigkeit entwickelt wurde und grenzenloses Potenzial symbolisiert – ein perfektes Element für jedes System. Gefertigt aus hochwertigen Komponenten, verfügt er über einen 2 mm dicken Aluminium-Kühlkörper mit eleganten linearen Rillen, raffinierten geschwungenen Kanten und einer niedrigen Bauhöhe von 42,5 mm, was eine hervorragende Kühlleistung und ansprechende Ästhetik gewährleistet. Präzise gefertigt, optimiert er die Wärmeableitung, um die Temperaturen bei intensiven Spielen zu regulieren. Vollständig anpassbare RGB-Beleuchtung bietet 16 Millionen Farben und synchronisierte Effekte, die sich nahtlos in die wichtigsten RGB-Softwarelösungen der Mainboards integrieren lassen, für grenzenlose Personalisierung.

Unübertroffene Merkmale für Power-User

Der neue URBANE V RGB bietet herausragende Leistung für alle Anwendungen. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 8400MT/s und extrem wettbewerbsfähigen Latenzwerten sorgt der URBANE V RGB für reibungslose Abläufe auch unter extremen Arbeitslasten. Die robuste 10-Lagen-Platine sorgt für verbesserte Signalstabilität und ermöglicht eine konsistente und schnelle Datenverarbeitung.

Erhältlich in Kits von 32GB (16GB x 2), 48GB (24GB x 2) und 64GB (32GB x 2) mit extrem niedrigen Spannungseinstellungen von 1,1V bis 1,45V, je nach Geschwindigkeit, ist dieser Speicher ein ideales Werkzeug für professionelle Kreative und ernsthafte Gamer, die Zuverlässigkeit und leistungsstarke Performance von ihren Systemen verlangen.

Umfassende Kompatibilität und Vielseitige Funktionalität

Der URBANE V RGB DDR5 funktioniert nahtlos auf Intel- und AMD-Plattformen, einschließlich der neuesten Intel-Prozessoren der 15. Generation und der Zen 5-Architektur von AMD. Voll kompatibel mit allen gängigen Mainboards (QVL getestet), unterstützt er Intel XMP 3.0 und AMD EXPO für einfaches Übertakten und Systemanpassungen. Ob beim Bau eines Gaming-PCs oder eines kreativen Systems, das stilvolle und funktionsreiche Design des URBANE V RGB macht ihn perfekt für Nutzer mit hohen Leistungsanforderungen, während er gleichzeitig eine schlanke und moderne Optik bewahrt.

Garantie und Verfügbarkeit

Die neuen URBANE V RGB DDR5 Gaming/OC Speicher von KLEVV sind mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie erhältlich und ab November 2024 verfügbar. KLEVV-Produkte werden von Integral Memory plc im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Spanien und Deutschland vertrieben. Verbraucher können für Online-Einkäufe die Amazon-Websites besuchen.

WEITERE INFORMATIONEN

URBANE V RGB DDR5 – https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB.php

Über ESSENCORE

Gegründet im Jahr 2014, strebt die ESSENCORE Limited danach, der weltweit führende Anbieter von DRAM-Modulen und NAND-Flash-Anwendungsprodukten zu werden. Mit der Mission, „die Welt zu verändern und ein Marktführer im Halbleitervertrieb zu sein“, konzentriert sich die Geschäftsstrategie von ESSENCORE darauf, die neuesten Technologien zu übernehmen, um sich von der Konkurrenz abzuheben, spezialisierte Speicherprodukte anzubieten und ein vielfältiges Produktportfolio bereitzustellen, um sicherzustellen, dass die Kunden stets wettbewerbsfähig bleiben.

Über KLEVV

KLEVV ist eine Premiummarke von ESSENCORE, einem bedeutenden Anbieter von Modulen und NAND-Flash-Anwendungsprodukten. Das KLEVV-Sortiment konzentriert sich auf erstklassige Gaming-Speichermodule und Solid-State-Laufwerke. KLEVV ist bestrebt, erstklassige Produkte von höchster Qualität zu liefern, und alle Produkte sind für Enthusiasten entwickelt, die das Beste im Leben suchen. KLEVV-Speicher/SSD wurden für ihre innovativen Produktdesigns mit dem Red Dot Design Award und dem iF Design Award aus Deutschland ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.klevv.com

PR/Marketing agency specialized in tech industry.

Firmenkontakt

Yunly

Ash K

No 23, Humin Street S2-9

244 Linkou

0909336910



https://www.yunly.com/

Pressekontakt

Yunly

Emily Lin

No 23, Humin Street S2-9

244 Linkou

0909336910



https://www.yunly.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.