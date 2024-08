Klimaneutralität bis 2050: Eine europäische Herausforderung und Chance

Das Ziel der Europäischen Union, bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen, ist eine der ambitioniertesten Verpflichtungen auf dem globalen Parkett des Klimaschutzes. Diese Vision erfordert tiefgreifende Veränderungen in fast jedem Aspekt unseres täglichen Lebens sowie in der Wirtschaftsstruktur. Doch was bedeutet das konkret für den Einzelnen und welche Schritte sind auf politischer, unternehmerischer und persönlicher Ebene erforderlich?

Die Bedeutung für den Einzelnen

Klimaneutralität bedeutet, dass die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase durch menschliche Aktivitäten mit der Menge, die aus der Atmosphäre entfernt oder kompensiert wird, ausgeglichen sein muss. Für den Einzelnen heißt das vor allem, seinen persönlichen CO-Fußabdruck zu verkleinern. Bildlich gesprochen: Stellen uns vor, jeder Tag ist ein Gemälde. Früher waren viele Pinselstriche dunkel, geprägt von Benzin- oder Dieselfahrten, hohem Energieverbrauch zu Hause und konsumorientierten Gewohnheiten. In einem klimaneutralen 2050 sind diese Striche heller und grüner – Mobilität ist elektrisch und genutzt werden öffentliche Verkehrsmittel, Häuser werden zu Kraftwerken, die die Energie effizient selbst erzeugt und nutzt. Mit innovativer und sicherer Energietechnik, die vom Dach bis in den Keller reicht, kann dies erreicht werden. Smart vernetzt werden diese Komponenten durch ein intelligentes Energiemanagementsystem. Die Energiekonzepte Deutschland GmbH hat ein solches System namens AMPERE.IQ entwickelt. AMPERE.IQ wird einfach in das bestehende Energiesystem integriert und sorgt durch eine intelligente Software dafür, dass alle Komponenten smart vernetzt werden und perfekt zusammenarbeiten.

Die Solaranlage auf dem Dach produziert Strom, der in einem Speicher im Keller gesammelt wird. Über AMPERE.IQ wird diese Energie intelligent verteilt: Sie versorgt die Wärmepumpe, lädt das Elektroauto an der Wallbox und versorgt alle Haushaltsgeräte. Das Energiemanagement-System optimiert dabei die Nutzung, sodass stets der günstigste und effizienteste Energiefluss erreicht wird.

Notwendige Lösungen in den nächsten Jahren – die Rolle von Unternehmen

Stellen wir uns vor, Europa wird bis 2050 zu einer gigantischen Sonnenkollektoren- und Windräderlandschaft, wo jeder Windhauch und Sonnenstrahl in saubere Energie verwandelt wird. Um die ambitionierten Klimaziele der EU zu erreichen, stehen uns drastische, wenn auch notwendige Änderungen bevor. Fangen wir bei den Gebäuden an: Etwa 40 Prozent des europäischen Energieverbrauchs gehen auf ihr Konto, zusammen mit 36 Prozent der CO-Emissionen. Die Lösung? Eine Renovierungsoffensive alter Bauten und strengere Standards für Neubauten, begleitet von einer Welle energieeffizienter Fenster, Isolierungen und Smart-Home-Technologien.

Zur Erreichung der europäischen Klimaziele positioniert sich das Leipziger Unternehmen Energiekonzepte Deutschland GmbH mit innovativen Lösungen im Energiesektor. Ihr fortschrittliches Energiemanagement System, AMPERE.IQ, spielt dabei eine zentrale Rolle. Durch die intelligente Vernetzung und Steuerung von Energiekomponenten ermöglicht es den Nutzern, ihren Energieverbrauch signifikant zu reduzieren und den Eigenverbrauch gleichzeitig zu maximieren. Durch die smarte Vernetzung und Abstimmung aller Komponenten wird nicht nur Geld, sondern aktiv zur Energiewende beigetragen. Das Haus wird unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz und nutzt die erzeugte Energie optimal. AMPERE.IQ macht das Zuhause zu einem Modellbeispiel für moderne, nachhaltige und autarke Energieerzeugung. Mit Funktionen wie dem dynamischen preisbasierten Laden, das erlaubt, Energie zu optimalen Marktpreisen zu laden, und der Möglichkeit, Elektrofahrzeuge mit selbst erzeugtem Solarstrom zu betanken, leistet die Energiekonzepte Deutschland einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit und Effizienz im Energiebereich.

Der Umbau des Verkehrssektors ist in Planung; wie die Verabschiedung von Verbrennungsmotoren in den wohlverdienten Ruhestand, während Elektrofahrzeuge und ein flächendeckender öffentlicher Verkehr das neue Normal werden sollen. Angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise hat die Europäische Union beschlossen, den Pkw-Verkehr bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu gestalten. Aber die Zukunft der Elektroautos steht auf der Kippe: Mit der abrupten Streichung der Förderprämien und sinkenden Verkaufszahlen neuer E-Autos stellen bedeutende Autokonzerne den geplanten EU-Verbrenner-Ausstieg 2035 in Frage, während Investitionen in Elektroprojekte verschoben oder gestrichen werden.

Die Industrie baut auf technologische Neuerungen und emissionsarme Verfahren, die Hand in Hand gehen mit einer Kreislaufwirtschaft, die mehr recycelt als verwirft. Beim Blick auf den Teller als Beitrag zur nachhaltigen Landwirtschaft könnte dies bedeuten: weniger Steak und mehr Gemüse.

Aber was ist, wenn wir nicht alle Emissionen vermeiden können?

Sollten wir keine Emissionen mehr einsparen können, wären die Folgen gravierend für den europäischen Klimaplan. Der europäische Grüne Deal, dessen Ziel die Klimaneutralität ist, würde ins Stocken geraten. Ein zentraler Bestandteil dieses Plans ist das EU-Klimagesetz und das „Fit für 55 bis 2030“-Paket, welches ehrgeizige Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen vorsieht.

Das EU-Emissionshandelssystem (EHS) spielt dabei eine Schlüsselrolle, indem es Unternehmen verpflichtet, Emissionszertifikate für jede Tonne CO zu erwerben. Dies schafft finanzielle Anreize zur Reduktion von Emissionen und fördert Innovationen in der Industrie. Der EHS ist der weltweit größte Kohlenstoffmarkt und reguliert etwa 40 Prozent des Treibhausgasausstoßes in der EU.

Deutschland, etwas voreilig oder einfach nur ambitioniert, möchte das schon bis 2045 schaffen. Ein solider Plan auf dem Papier, aber die Umsetzung bleibt eine Herausforderung, die nur gemeinschaftlich erfolgreich sein wird. Unternehmen wie die Energiekonzepte Deutschland GmbH zeigen mit ihren Produkten und Lösungen, wie Unternehmen aktiv zur Erreichung der Klimaziele beitragen können, indem sie effiziente und benutzerfreundliche Technologien zur Verfügung stellen, die sowohl die Umwelt schonen als auch die Energiekosten senken. Diese innovative Vorgehensweise ist ein Beispiel dafür, wie technologische Fortschritte und unternehmerische Verantwortung Hand in Hand gehen können, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit, Europa nachhaltiger zu gestalten und eine Vorreiterrolle im globalen Kampf gegen den Klimawandel einzunehmen. Jeder Sektor der Gesellschaft, von Einzelpersonen über Unternehmen hin zu Regierungen, muss zusammenarbeiten, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Durch bewusstes Handeln und die Unterstützung von Politiken und Technologien, die den grünen Übergang fördern, kann jeder von uns dazu beitragen, die Vision einer klimaneutralen Zukunft zu verwirklichen.

Presseanfragen: Julia Neuer

Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung, spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von hochmodernen Solar- und Batterietechnologien für Eigenheime. Mit dem innovativen EKD365+ Ganzjahresenergiesystem bietet EKD eine umfassende Lösung, die Kunden maximale Autarkie durch Solarstrom ermöglicht und gleichzeitig den Energieverbrauch optimiert. EKD steht für dauerhaften, verlässlichen Stromertrag vom eigenen Dach, signifikante Kostenersparnisse und langfristige Begleitung, um die Energiewende im Eigenheim voranzutreiben.

Firmenkontakt

Energiekonzepte Deutschland GmbH

Timo Sillober

Torgauer Straße 336

04347 Leipzig

+49 342 98 98 990



https://www.ekd-solar.de/

Pressekontakt

Energiekonzepte Deutschland GmbH

Julia Neuer

Torgauer Straße 336

04347 Leipzig

+49 342 98 98 990



https://www.ekd-solar.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.