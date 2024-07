KlimaSafe-Rollladen – Klimaschutz und Energieeffizienz

Langenhagen, 17. Juli 2024

Heuer & Co. präsentiert den innovativen KlimaSafe-Rollladen – Ein großer Schritt für den Klimaschutz

In einem ambitionierten Schritt zur Verbindung von Klimaschutz und Wohnkomfort präsentiert Heuer & Co., ein führendes Unternehmen im Bereich Hausausbau, seinen eigens entwickelten KlimaSafe-Rollladen. Das innovative Produkt, das zugleich das Angebot des Unternehmens erweitert und einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz leistet, ist ab sofort erhältlich.

Mehr als nur ein Rollladen

Bei einem ersten Blick könnte man vermuten, die KlimaSafe-Rollläden von Heuer & Co. seien herkömmliche Rollläden. Ein genauerer Blick offenbart jedoch die hohe Energieeffizienz und den erhöhten Einbruchschutz, die diese Rollläden von der Standardtechnik unterscheiden. Die KlimaSafe-Rollladen wurden exklusiv von Heuer entwickelt und produziert und sparen etwa 25% Energie gegenüber herkömmlichen Rollläden. Diese Energieeffizienz ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt – ein Aspekt, der in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger wird.

Zukunftsfähiges Wohnen mit KlimaSafe

Und das ist noch nicht alles. Die Heuer KlimaSafe-Rollläden sind nicht nur leise und optisch ansprechend, sondern bieten auch einen echten Mehrwert. Denn sie tragen dazu bei, den Energieverbrauch in Gebäuden zu senken und gleichzeitig den Wohnkomfort zu erhöhen. Das ist umso wichtiger, da der Gebäudesektor einen erheblichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch hat und somit auch am CO2-Ausstoß. Mit den neuen KlimaSafe-Rollläden von Heuer & Co. kann ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen geleistet werden.

Zudem stärkt Heuer & Co. mit dieser Innovation seinen Ruf als verantwortungsbewusster und nachhaltig agierender Akteur in der Bau- und Renovierungsbranche. Seit über 50 Jahren steht das Unternehmen für hohe Qualität und Kompetenz in den Bereichen Rollläden, Haustüren, Markisen, Fenstern und Terrassendächer. Mit über 80 Mitarbeitern ist es in und um Hannover präsent und bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen.

Für interessierte Kunden stehen Fachberater am Standort von Heuer & Co. in den Ausstellungsräumen in Langenhagen zur Verfügung. Alternativ kann das Produkt auf der Unternehmens-Website www.heuer-co.de eingesehen und weitere Informationen angefordert werden. Der Einsatz für die KlimaSafe-Rollladen ist breit gefächert und umfasst bestehende Hausbesitzer wie auch geplante Neubauten und Vermieter.

Eines ist klar: Mit den KlimaSafe-Rollläden liefert Heuer & Co. ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Durch die Kombination von Energieeffizienz, erhöhtem Einbruchschutz und Design bietet das Unternehmen seinen Kunden ein Produkt, das den Wohnkomfort erhöht und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

HEUER & Co. ist ein in Hannover ansässiges Unternehmen, das seit über 50 Jahren höchste Qualität und Kompetenz in den Bereichen Rollläden, Haustüren, Markisen, Fenster und Terrassendächer bietet. Mit einem Team von über 80 Mitarbeitern sind wir stolz darauf, unsere Kunden mit innovativen und nachhaltigen Lösungen für ihre Wohn- und Geschäftsbedürfnisse zu bedienen. Wir entwickeln, produzieren und montieren unsere KlimaSafe Rollläden auf Maß und garantieren so eine hochwertige Umsetzung Ihres Auftrages.

Firmenkontakt

HEUER & Co. Hausausbau GmbH

Thorsten Harms

Rehkamp 6

30853 Langenhagen

05 11 – 72 62 90-49



https://www.heuer-co.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.