30 Jahre nachhaltige Klimatechnologie im Klinikum Stuttgart: Präsentation der GSWT-Systeme von SEW

Beim Besuch von Sozialminister Manne Lucha und Bürgermeister Thomas Fuhrmann im Klinikum Stuttgart präsentierte Walter Ruschel, Technischer Leiter, die innovative GSWT-Technologie (Gegenstrom-Schicht-Wärmetauscher) von SEW.

Seit fast 30 Jahren im Einsatz, sorgt die Technologie für effiziente Wärmerückgewinnung und nachhaltigen Betrieb. Die über 50 installierten Systeme sparen jährlich 2,4 GWh Kälte- und 25,9 GWh Wärmeenergie.

Minister Lucha zeigte sich beeindruckt von der nachhaltigen Technik, die maßgeblich zur Auszeichnung des Klinikums mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 beitrug.

Die SEW® GmbH mit Sitz in Kempen, Nordrhein-Westfalen, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 hat sich SEW® auf die Entwicklung und Produktion von hocheffizienten Kreislaufverbundsystemen spezialisiert. Diese Systeme finden Anwendung in moderner und zukunftsweisender Luft- und Klimatechnik für verschiedene Einsatzbereiche.

Bis heute hat sich SEW® ihren innovativen Charakter bewahrt. Durch die hohen Rückwärmzahlen, verbunden mit einer multifunktionalen Nutzung der GSWT®-Technologie, sind Effizienzwerte von 1:20 bis über 1:100 möglich, d.h., mit einem Teil Strom werden bis zu 100 Teile an Wärme, Kälte und Rückkühlung erzeugt.

Die Amortisation der GSWT®-Technologie ist durch die mögliche Substitution von Heiz-, Kälte- und Rückkühlleistungen sofort oder in kürzester Zeit möglich. Zudem kann die hohe Redundanz der GSWT®-Technologie zusätzliche Kosteneinsparungen in anderen Gewerken oder am Baukörper ermöglichen.

Neben dem Einsatz hocheffizienter Energieeinsparsysteme fördert SEW® auch die qualitativ hochwertige Ausführung von Luft- und Klimaanlagen und setzt die GSWT®-Technologie zur Reduzierung von CO2-Emissionen ein.

Für eine maximale Lufthygiene und einen 100 %-Außenluft-Betrieb ist die flexible GSWT®-Technologie erste Wahl. Die GSWT®-Systeme können sowohl für Neuanlagen als auch für Nachrüstungen / Sanierungen vorgesehen werden.

Für Bauvorhaben, die nach DGNB zertifiziert werden, bietet die GSWT®-Technologie die besondere Möglichkeit, mit niedrigen Anschlussleistungen und einer Vielzahl von möglichen Erweiterungen entsprechende Vorteile zu erzielen.

Anwendungsbereiche

Die innovativen Produkte von SEW® werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, z.B.:

-Industrie

-Klinikbauten

-Hygieneeinrichtungen / Labore

-Rechenzentren

-Schwimmhallen

-Kommunale Gebäude

-Universitäten / Institute

-Banken / Versicherungen

Sanieren im Bestand

Besonders bei historischen Bauten punktet SEW® als Systemanbieter mit Beratung, Planung, Montage und Inbetriebnahme. Durch die modulare Bauweise und die Zerlegbarkeit der einzelnen Wärmetauscher kann auch in schwer zugänglichen Lüftungszentralen die Technologie im Bestand installiert werden. Die Anpassung orientiert sich rein an den Gegebenheiten des Gebäudes und ist auch für eine freie Aufstellung (z. B. im Betonkanal oder Ansaugbauwerk) geeignet.

Durch die Gesamtplanung der GSWT®-Systeme inklusive der angrenzenden Schnittstellen übernimmt SEW® die Systemverantwortung des kompletten Systems. Die Montage vor Ort erfolgt durch firmeneigenes Personal. Darüber hinaus werden alle zusätzlichen Dienstleistungen, wie Glykol-Füllung und Inbetriebnahme vor Ort, durch geschulte Servicetechniker ausgeführt. Die Koordination der angrenzenden Gewerke (Heizung, Kälte und MSR) wird seitens SEW® maßgeblich unterstützt.

