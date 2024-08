Klimawandel: Sind Privathaushalte vorbereitet?

VERBRAUCHER INITIATIVE startet Testphase

Berlin, 30. August 2024. Seit Juli dieses Jahres führt der Bundesverband das Projekt „Klima ändert Dich!“ durch und macht das Thema Klimaanpassung damit erstmals bewusst zum Erprobungsfeld privater Haushalte. Ein Herzstück des einjährigen Projektes ist das sogenannte Reallabor, eine mehrwöchige Testphase mit „echten“ Haushalten aus dem gesamten Bundesgebiet.

Den Startschuss für das Reallabor „Klima ändert Dich!“ gab das gestrige digitale Auftakt-Treffen. Ganze 30 Haushalte aus Deutschland haben sich für die Teilnahme an der vierwöchigen Testphase im September angemeldet, darunter Familien-, Senioren- sowie jüngere Single-Haushalte. Das gemeinsame Motiv: Mehr darüber erfahren, wie man mit dem Klimawandel leben kann. Auch der Schutz von Familienmitgliedern scheint für Viele ein Thema zu sein. „Kein Wunder, denn die Datenlage ist unmissverständlich“, betont Referatsleiterin Miriam Bätzing, die das Projekt bei der VERBRAUCHER INITIATIVE betreut, „wir Menschen in Europa werden lernen müssen, mit Klimaveränderungen zu leben“.

Tatsächlich ist bekannt, dass die Erderwärmung auf dem Kontinent sogar noch schneller voranschreitet als im globalen Durchschnitt. „Je eher wir anfangen uns mit Schutzmaßnahmen zu beschäftigen, desto weniger hart werden uns Klimafolgen treffen“, so Bätzing weiter. Hier setzt das Reallabor an. Dessen Ziel ist es nicht nur, vertiefenden Einblick in den Status Quo privater Klimaanpassungsmaßnahmen in Deutschland zu gewinnen, sondern darüber hinaus eine Gelegenheit zu schaffen, die „ersten Schritte“ in Gesellschaft Gleichgesinnter zu machen – begleitet durch das Projektbüro der VERBRAUCHER INITIATIVE. „Das vierwöchige Reallabor mit insgesamt vier Wochenaufgaben soll zum Handeln anregen – und gleichzeitig Spaß machen“, so die Referatsleiterin abschließend.

Mit dem Projekt „Klima ändert Dich!“, das durch das Umweltbundesamt gefördert wird, soll die Aufmerksamkeit für das Thema „Leben im und mit dem Klimawandel“ gesamtgesellschaftlich erhöht werden. Außerdem sollen verbraucherseitig Anreize für präventives Handeln im häuslichen Umfeld geschaffen werden.

Mehr zum Projekt unter

www.umweltbundesamt.de/das-uba/was-wir-tun/foerdern-beraten/verbaendefoerderung/projektfoerderungen-projekttraeger/klima-aendert-dich-verbraucherorientierte

