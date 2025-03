KLINIKUM AM WEISSENHOF: OBERARZTSTELLE PSYCHIATRIE

Sie geben täglich Ihr Bestes – beruflich und persönlich. Damit Sie langfristig erfolgreich und zufrieden bleiben, brauchen Sie ein Arbeitsumfeld, das beides ermöglicht: Ihre berufliche Weiterentwicklung und eine gesunde Work-Life-Balance.

Genau das finden Sie im Klinikum am Weissenhof. Hier erwartet Sie nicht nur eine spannende Oberarztstelle in der Psychiatrie, sondern auch ein Arbeitgeber, der Ihre Bedürfnisse ernst nimmt.

Möchten Sie mehr erfahren? Alle wichtigen Details zu Ihrer neuen Position und unserem Klinikum finden Sie auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de

KLINIKUM AM WEISSENHOF – EIN ARBEITGEBER MIT MEHRWERT

Wer wir sind

Als modernes Fachkrankenhaus für Psychiatrie bieten wir hochspezialisierte Versorgung an mehreren Standorten: Weinsberg, Brackenheim, Künzelsau, Ludwigsburg, Winnenden, Schwäbisch Hall und Heilbronn. Unser engagiertes Team aus rund 1.850 Mitarbeitenden betreut jährlich etwa 17.000 Patient*innen – stationär, teilstationär und ambulant.

Was uns antreibt

Wir legen viel Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit. Deshalb setzen wir auf flache Hierarchien, offene Kommunikation und familienfreundliche Strukturen. Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Mit unserem Umwelthandbuch „Grüner Kompass“ fördern wir einen bewussten und ressourcenschonenden Klinikalltag. Wir investieren kontinuierlich in die Fort- und Weiterbildung unseres Teams, um medizinisch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Was uns auszeichnet

Wir sind mehrfach nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und wurden wiederholt als „Great Place to Work“ ausgezeichnet. Seit 2019 tragen wir das Zertifikat „audit berufundfamilie“ (seit 2019). Seit 2020 sind wir außerdem Mitglied im Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta (seit 2020).

IHRE NEUE ANSTELLUNG ALS OBERÄRZTIN / OBERARZT IN DER PSYCHIATRIE

Wir bieten Ihnen mehr als nur einen Job – wir bieten Ihnen ein Umfeld, in dem Sie sich wohlfühlen und weiterentwickeln können. Bei uns arbeiten Sie flexibel – für eine gesunde Work-Life-Balance.

Sie erhalten eine attraktive Vergütung mit zusätzlichen betrieblichen Leistungen. Sie erwartet ein starkes Team mit interdisziplinärer Zusammenarbeit, ein betriebliches Gesundheitsmanagement für Ihr Wohlbefinden sowie flache Hierarchien und ein respektvolles Miteinander.

Jetzt bewerben!

Sind Sie bereit für den nächsten Karriereschritt? Dann bewerben Sie sich auf eine unserer offenen Oberarztstellen in der Psychiatrie oder senden Sie uns Ihre Initiativbewerbung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

