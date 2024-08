Klinikum Ludwigshafen trotzt dem Fachkräftemangel mit innovativen Strategien – SWR zeigt exklusive Einblicke

Ludwigshafen, 06. August 2024 – Während viele Krankenhäuser mit dem Fachkräftemangel kämpfen, sieht es im Klinikum Ludwigshafen ganz anders aus: Hier verzeichnet die Pflege eine hohe Nachfrage an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen und kann sogar gänzlich auf Leih-arbeit verzichten. Der SWR hat dies zum Anlass genommen, in einem Interview über die aktuelle Situation zu berichten. TikTok und Instagram-Auftritte inklusive.

Alexandra von Rex ist begeistert: „Allein am Wochenende haben wir 22 Bewerbungen für die Ausbildung zur Pflegefachkraft erhalten“, erzählt die Pflegedirektorin des Klinikums Ludwigshafen im exklusiven SWR-Interview. Und weiter: „Wir sind stolz darauf, der größte Ausbilder im Bereich Pflege in der Pfalz zu sein“. Immerhin bildet das Klinikum seit 100 Jahren aus.

Damit das so bleibt und um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzen von Rex und ihr Team auf drei Säulen: die Ausbildung neuer Pflegekräfte, die Bindung bestehender Mitarbeitender und das Anwerben ausländischer Fachkräfte.

Social Media-Präsenz: authentisch, nahbar und humorvoll

Ein zentraler Bestandteil dieser Rekrutierungsstrategie ist die authentische Darstellung des Krankenhausalltags auf Instagram und TikTok. „Wir erzählen echte Geschichten aus dem Krankenhaus, auch wenn es mal emotional wird“, erklärt Celine Schmitt, Leiterin der Pflegefachschule. „Diese authentischen Einblicke in den Klinikums-Alltag zeigen unser Team KliLu einfach, wie es ist“.

Patienten oder Mitarbeitende – der Mensch ist im Fokus

Das hat auch der SWR in seinem Interview hautnah erlebt. David, Auszubildender im zweiten Lehrjahr und Alisha, ebenfalls im zweiten Lehrjahr am Klinikum Ludwigshafen, berichten von ihren Eindrücken: „Alle denken, im Krankenhaus ist immer alles so traurig. Aber das stimmt nicht. Hier wird viel gelacht. Auch die Patienten lachen gerne und das tut ihnen in ihrer Ausnahmesituation auch gut“, sagt die Auszubildende. David bestätigt: „Ich dachte auch, wir würden nur Bettpfannen leeren. Aber das ist nur ein Bruchteil unserer Tätigkeit. Wir arbeiten selbständig und verantwortungsvoll im Dienste der Menschen“.

Menschen – das sind auch die Mitarbeitenden von Alexandra von Rex. Deswegen legt die Pflegedirektorin großen Wert auf deren Bindung, wie sie dem SWR erzählt: „Unsere Mitarbeitenden sollen sich gesehen und wertgeschätzt fühlen. Sie sind unser größter Schatz. Wir berücksichtigen die persönliche Situation jedes Einzelnen und bieten umfas-sende Unterstützung bei der Integration in die Stadt, inklusive Hilfe bei der Wohnungssuche und bei der Kitaplatzbeschaffung“. Dazu gehört auch, dass der Dienstplan ein halbes Jahr im Voraus erstellt wird, um den Mitarbeitenden die optimale Planung ihres Privatlebens zu ermöglichen.

Wartelisten belegen Erfolg

Das Resultat dieser innovativen Maßnahmen? Auch das verrät Pflegedirektorin von Rex dem SWR: Nicht nur kann das Klinikum Ludwigshafen komplett auf Leiharbeit verzichten; zum ersten Mal gibt es eine Warteliste für Ausbildungsplätze.

Das komplette Interview des SWR können Sie hier lesen: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/klinikum-ludwigshafen-tiktok-und-instagram-videos-gegen-fachkraeftemangel-100.html

Über die Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH

Das Klinikum Ludwigshafen ist das drittgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Es verfügt über 1.010 Betten und umfasst 16 Kliniken, fünf medizinische Institute, zehn zertifizierte Tumorzentren, zehn zertifizierte Zentren sowie zwölf Kompetenzzentren. Mit konzernweit rund 3.000 Beschäftigten ist das KliLu der drittgrößte Arbeitgeber in der Rhein-Stadt. Es befindet sich in städtischer Trägerschaft und ist seit 1995 eine gemeinnützige GmbH. Zudem dient es als akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

