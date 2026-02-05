Klinische Studie belegt: „Meine Tinnitus App“ senkt die Tinnitus-Belastung

Das Kernprodukt von InfectoPharm Digital Health zeigt hohe Wirksamkeit

Heppenheim, 5. Februar 2026 – Eine neue, in der Fachzeitschrift Audiology Research veröffentlichte Studie belegt die hohe Wirksamkeit der App-basierten Tinnitus-Therapie „Meine Tinnitus App“. Viele Patienten, die die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) von InfectoPharm Digital Health GmbH nutzten, erlebten eine signifikante Reduktion ihrer Tinnitus-Belastung und eine deutliche Verbesserung im Umgang mit der Erkrankung im Alltag. Die Ergebnisse bestätigen, dass leitliniengerechtes, digitales Counseling eine effektive und leicht zugängliche Behandlungsoption für Betroffene darstellt.

Chronischer Tinnitus betrifft bis zu 15 Prozent der Gesamtbevölkerung und kann die Lebensqualität durch ständige Ohrgeräusche, Schlafstörungen und psychische Belastungen erheblich einschränken. Medizinische Leitlinien empfehlen psychoedukatives Counseling als zentralen Baustein der Therapie, der Zugang zu spezialisiertem Fachpersonal ist aber oft limitiert. Die aktuelle Studie untersuchte den Nutzen eines leitlinienkonformen, digitalen Counselings durch die „Meine Tinnitus App“ bei Patienten mit chronischem subjektivem Tinnitus.

Deutliche Verbesserungen nach zehn Wochen

In der Publikation wurden im Dezember 2025 die Ergebnisse einer multizentrischen, randomisiert-kontrollierten Studie veröffentlicht. Insgesamt nahmen 204 Patienten mit chronischem subjektivem Tinnitus aus 33 HNO-Praxen in Deutschland teil. Über einen Zeitraum von zehn Wochen erhielt die Interventionsgruppe Zugang zur „Meine Tinnitus App“, die Kontrollgruppe dagegen ausschließlich eine Standardversorgung durch ihren niedergelassenen Arzt.

Die Ergebnisse zeigen klare Vorteile für die Nutzer der App: In der Interventionsgruppe sank die Tinnitus-Belastung signifikant um durchschnittlich 35,4 Prozent – dies umso stärker, je häufiger sie die App einsetzten. Zudem erreichten 43,8 Prozent der App-Anwender eine Verbesserung ihres Tinnitus-Schweregrads um mindestens eine Stufe, verglichen mit nur 16,9 Prozent in der Kontrollgruppe. Auch die Alltagsbelastung und die Schwierigkeiten bei der Krankheitsbewältigung nahmen bei den App-Nutzern signifikant ab.

Digitale Gesundheitsanwendungen in der patientenzentrierten Therapie

Die Studie untermauert das Potenzial von geprüften digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) als empfehlenswerten Bestandteil der Regelversorgung. Sie bieten eine niedrigschwellige, alltagsgerechte und ortsunabhängige Möglichkeit, die Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen zu verbessern.

„Diese wissenschaftlichen Ergebnisse sind ein Meilenstein für rund drei Millionen Betroffene. Mit unserer leicht erhältlichen App haben sie eine gute Chance, die Kontrolle über ihren chronischen Tinnitus zurückzugewinnen und damit ein großes Stück Lebensqualität“, sagt Jörg Land, Geschäftsführer des DiGA-Unternehmens InfectoPharm Digital Health. „Für Ärzte ist unsere App eine verlässliche, leitlinienkonforme Therapieoption, die sie ihren Patienten direkt an die Hand geben können.“

Originalpublikation

Brueggemann, P.; Supp, G. G.; Schmidt, P.; Mazurek, B. Digital Tinnitus Counseling in Clinical Practice: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Audiol. Res. 2025, 15, 173.

Weblinks

Homepage „Meine Tinnitus App“

Zur Publikation: Digital Tinnitus Counseling in Clinical Practice: A Multicenter Randomized Controlled Trial

Über „Meine Tinnitus App“

„Meine Tinnitus App“ ist eine vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) dauerhaft zugelassene digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) für Patienten mit subjektivem Tinnitus (99 Prozent aller Tinnitus-Betroffenen). Sie bietet Patienten ein interaktives, individuell zugeschnittenes Tinnitus-Counseling, das sich flexibel in den Alltag integrieren lässt. In zehn wöchentlichen Lektionen (60 bis 90 Minuten) werden psychoedukative Inhalte und praktische Übungen zu Themen wie Stressbewältigung, Aufmerksamkeitslenkung und Schlafhygiene multimedial vermittelt.

Zusätzlich wurde die App kürzlich um das „Mein Wellnesscenter“ erweitert, welches den Nutzern exklusive Inhalte wie Klangwelten und Meditationen zur zusätzlichen Steigerung des Wohlbefindens bietet.

Ärzte und Psychotherapeuten können die „Meine Tinnitus App“ budgetneutral auf Kassenrezept (Muster 16) für Patienten ab 18 Jahre mit chronischem Tinnitus verordnen. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen vollständig übernommen.

Über InfectoPharm Digital Health

Die InfectoPharm Digital Health GmbH (ehemals Sonormed GmbH) mit Sitz in Hamburg ist ein Pionier für digitale Medizinprodukte auf Rezept. Das Unternehmen entwickelt eine wissenschaftlich evaluierte digitale Gesundheitsanwendung (DiGA), die Patienten eine moderne und leicht zugängliche Therapie ermöglicht. Das Kernprodukt ist „Meine Tinnitus App“, die dauerhaft in das DiGA-Verzeichnis des BfArM aufgenommen wurde und deren Kosten vollständig von allen gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. InfectoPharm Digital Health agiert seit 2025 als Teil der InfectoPharm-Gruppe.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich, Polen und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, InfectoPharm Digital Health GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

