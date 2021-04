Klipsch Cinema 600: raumfüllender Klang für puren Film- und Musikgenuss

Indianapolis, USA, 07. April 2021 – Die neue Soundbar Cinema 600 bringt den satten Klipsch-Sound in das heimische Wohnzimmer. Sie verwöhnt dabei gleichzeitig Film- und Musik-Enthusiasten mit einer detailreichen und effektgeladenen Wiedergabe. Einschließlich dem mitgelieferten Cinema Subwoofer, der kabellos in das System integriert wird, sorgt Klipsch für eine zusätzliche Portion Tiefton, damit sich Explosionen und Effektgewitter auch zuhause hautnah anfühlen. Dank der separat erhältlichen Surround-Lautsprecher Surround 3 können sich Heimkino-Fans außerdem über besonders einnehmende Effekte aus dem Hintergrund freuen – ganz ohne Kabel zu verlegen.

Echter Klipsch Sound im Wohnzimmer

Die Soundbar Cinema 600 profitiert von der jahrzehntelangen Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Heimkino-Akustik, die Klipsch weiterhin mit viel Aufwand vorantreibt. Filme und deren Soundtrack werden so kräftig, detailliert und dynamisch wiedergegeben, wie es beim US-amerikanischen Hersteller üblich ist. Dafür sorgen nicht zuletzt die verbauten Tractrix Hörner, die auf der Technologie des 1946 von Paul W. Klipsch erfundenen Klipschorns aufbauen. Damit die fulminante Abendunterhaltung auch im Wohnzimmer ankommt, liefert die Klangstange zusammen mit dem Subwoofer beachtliche 600 Watt Maximalleistung. Ein 8-Zoll-Treiber ist dabei für die extrem tiefen Töne verantwortlich und die drei getrennten Kanäle der Cinema 600 sorgen für eine breite Bühne, bei der wichtige Dialoge im Film nicht untergehen. Ebenso bequem und unkompliziert sind der Anschluss und die Verbindungen der neuesten Soundbar von Klipsch: Über Bluetooth, HDMI mit ARC, 3,5-Millimeter-Klinke oder einem optischen Audiokabel beginnt der überzeugende Musik- und Filmgenuss gleich nach dem Auspacken.

Kabellose Freiheit, voller Sound

Individuelle Klangpräferenzen sind schon immer eine Frage des persönlichen Geschmacks und deshalb lässt Klipsch an der Cinema 600 viele Einstellungen zu, die ganz einfach mit der Fernbedienung gesteuert werden können. So sorgt der dedizierte Center-Kanal nicht nur für leicht verständliche Unterhaltungen in Filmen und Serien, sondern kann mit den drei Einstellungen des Dialog Modes an die Hörvorlieben angepasst werden. Wenn die Sprachverständlichkeit bei Nachrichten und wichtigen Szenen besonders wichtig ist, reicht ein Knopfdruck aus und Dialoge werden hervorgehoben. Für den kabellosen Sound und eine zuverlässige Verbindung ist nun Bluetooth 5.0 integriert. Die neue Cinema 600 liefert beeindruckenden, virtuellen Surround-Sound, der Cineasten im heimischen Wohnzimmer in seinen Bann zieht.

Flexibel erweiterbar

Die 3.1-Soundbar ist zudem äußerst kompakt und passt sich mit weiteren Soundmodi an die Bedürfnisse der Hörer an, um auch zu später Stunde noch besten Filmklang zu genießen. Dank der optionalen Effektlautsprechern Surround 3 ist ein nachträgliches Aufrüsten zu einem 5.1 System kinderleicht möglich. Ebenso flexibel ist die Aufstellung des maximal 400 Watt leistenden aktiven Subwoofers: Er findet in jedem Wohnzimmer einen geeigneten Platz, nur eine freie Steckdose ist nötig und schon liefert er das Tieftonfundament für actionreiche Filme und Musik. Des Weiteren haben die optionalen Effektlautsprecher Surround 3 eine neue Firmware erhalten, mit der die Lautstärke der Surround-Effekte optimal ausgereizt wird und mehr Pegel-Reserven zur Verfügung stehen.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Soundbar Cinema 600 von Klipsch ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 599,00 Euro im Fachhandel und im Amazon Webshop von Klipsch verfügbar. Die optionalen Rearspeaker Surround 3 sind für eine UVP von 299,00 Euro erhältlich (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

