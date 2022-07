Klipsch kündigt strategische Partnerschaft mit Resonado Labs an

Klipsch® und Resonado Labs® geben eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung neuer Produktreihen von Heim-Audio-Lösungen unter dem Markennamen Klipsch bekannt, die Technologien von Resonado integrieren. Gemeinsam wollen die Unternehmen ein neues Zeitalter der Audiotechnik beginnen, weil die neuen Produktlinien einen maximalen klanglichen Output bei besonders schlanker und kompakter Formgebung erreichen.

Wachsender Markt für kompakte Musiklösungen

Die Welt der Musikwiedergabe hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten stark verändert – mit der Markteinführung neuer Technologien hat sich die Vielfalt an Produkten, aber auch die Verbreitung von Musikwiedergabe im Alltag dramatisch erhöht. Bis 2026 wird allein für das Segment der Soundbars ein jährlicher Umsatz von über 12 Mrd. US-Dollar weltweit prognostiziert. Die Nachfrage der Mehrheit der Endkunden hat sich dabei auf Produkte konzentriert, die weniger Platz beanspruchen als eine klassische Hifi-Anlage und die eine vollwertige akustische Wiedergabe aus nur einem Gerät ermöglichen.

Resonado bietet führende Schallwandlertechnologien

Die wichtigste Technologie von Resonado, Res-Core™ genannt, wurde konkret entwickelt, um diesem Wandel in der Branche entgegenzukommen. Res-Core ist ein neuartiges Prinzip eines herkömmlichen Lautsprechers mit einem eigens dafür konstruierten Antrieb und wurde entwickelt, um Hochleistungs-Musikwiedergabe durch Geräte mit kompakter Form zu ermöglichen. Die Technologie stellt den ersten Schritt in Resonados Strategie dar, durch Innovationen des Kerns der Wandlertechnologie Zuhörern auf der ganzen Welt ein noch nie dagewesenes Klangerlebnis zu bieten.

Resonado entwickelt in der Tradition von Paul W. Klipsch

„Resonado verfolgt einen kompromisslosen Ansatz bei der Entwicklung. Unsere auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Methoden haben es uns ermöglicht, die Grenzen dessen, was in der Audioindustrie für möglich gehalten wurde, zu überwinden und einen vollwertigen Klang aus einem viel kleineren Volumen zu ermöglichen als bisher. Paul W. Klipsch, zu seiner Zeit ein Visionär, hat uns dazu inspiriert, die Funktionsweise eines Lautsprechers neu zu definieren. Die konkreten Produkte, die aus dieser Partnerschaft erwachsen, werden eine neue Dimension von Klangqualität bieten“, sagt Chuck Lukezic, Präsident von Resonado Labs.

Entwicklungsziel: Maximale Klangdynamik aus kleinsten Gehäusen

Als „Keepers of the Sound®“, Bewahrer des guten Klangs, sind Klipsch über Jahrzehnte mit starkem Wandel hinweg eine amerikanische Ikone geblieben, indem sie sich auf die grundlegenden Prinzipien der Schallwandlung und die Philosophie ihres Gründers Paul W. Klipsch verlassen haben. Die Kraft, die Detailauflösung und die Emotionen des Live-Erlebnisses so originalgetreut wie möglich zu reproduzieren, war immer dessen oberstes Ziel. Während andere Hersteller sich auf Randaspekte der Funktionalität konzentrierten, wollen Klipsch und Resonado beide ein direkts, kraftvolles und großes Klangerlebnis direkt aus ihren Komponenten liefern. Resonados Technologie wird es Klipsch ermöglichen, diese Philosophie auf eine Reihe von kompakten neuen Produkten zu übertragen.

Start-Up bündelt die Kräfte mit Traditionshersteller

„Ich fühle die Inspiration der unglaublich talentierten Unternehmer, Ingenieure und Designer von Resonado Labs“, sagte Paul Jacobs, Präsident und CEO der Premium Audio Company. „Durch die Integration ihrer wirklich innovativen Wandlertechnologien werden wir eine hochmoderne, designorientierte Produktreihe anbieten, wie es sie bei der Premium Audio Company noch nie gegeben hat.

https://klipsch.rtfm-pr.de/KlipschxResonado_Kooperationbanner.jpg

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder und Akustikpionier Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

