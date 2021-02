Klipsch präsentiert ProMedia 2.1 BT: legendärer Klipsch Sound für den Schreibtisch

lipsch setzt mit dem ProMedia 2.1 BT auf die nächste Generation seines bewährten Soundsystems und legt die Messlatte bei Leistung und Konnektivität noch ein Stück höher. Mit Bluetooth und einem praktischen Kopfhöreranschluss sind die kompakten Lautsprecher samt Subwoofer perfekt geeignet für einen klangstarken Auftritt bei Spielen, Filmen sowie unkompliziertem Musik-Streaming. Dank der kabellosen Übertragung von Smartphone, Laptop oder Tablet genießen die Nutzer den legendären Klipsch Sound nun noch bequemer – ob im Wohnzimmer oder dem Büro.

Legendärer Klipsch Sound im kompakten 2.1-Format

Meist reichen die integrierten Lautsprecher von PC oder Monitor einfach nicht aus, um in guter Qualität den Klang von Musik und Spielen zu genießen. Das Klipsch Soundsystem ProMedia 2.1 BT bietet hier die perfekte Lösung, denn die Satelliten des Sets können auf 3-Zoll-Mitteltieftöner und MicroTractrix® Hornlautsprecher zurückgreifen, die auf dem legendären Klipschorn basieren. Ein massiver 6,5-Zoll-Subwoofer untermalt Games und Video-Streams mit einem satten, knackigen Bass und ist mit einem Regler genau auf individuelle Tiefton-Vorlieben einstellbar. Damit eignet sich das System auch für die klangstarke Tonwiedergabe von Filmen und Serien und stellt damit eine deutliche Aufwertung gegenüber den integrierten TV-Lautsprechern dar.

Beste Konnektivität für bequemen Hörgenuss

Einfach den praktischen 3,5-Millimeter-Klinkenstecker anschließen und loslegen: Das Klipsch System ProMedia 2.1 BT ist sofort einsatzbereit und macht auch als kleines Multimediasystem eine gute Figur. Prädestiniert ist das Gerät natürlich für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder besser gesagt Laptop und PC. Dabei hilft der raumfüllende Klang dabei Gegner in Spielen besser zu orten und bringt auch den Sound der verschiedenen Games wunderbar zur Geltung. Mit Bluetooth ist die Wiedergabe von Musik zudem kinderleicht und von verschiedensten Zuspielern möglich. Wenn die geballte Leistung des 2.1-Systems gerade nicht benötigt wird, kann mit der integrierten Kopfhörerbuchse auch privat gehört werden.

Geballte Leistung und exklusive Technologien

Mit seinen 200 Watt Systemleistung kann das System ProMedia 2.1 BT auch einen größeren Raum mit bestem Klang füllen. Dabei tragen auch die Klipsch MicroTractrix® Hornlautsprecher einen großen Teil zu der erstaunlichen Leistungsfähigkeit des kompakten Systems bei. So schafft es das durchdachte, hocheffiziente Design mehr Sound aus jedem Watt Leistung zu generieren. Dabei ist es Klipsch auch gelungen, für eine klare Wiedergabe zu sorgen, die bei PC-und Multimedia-Lautsprechern ihresgleichen sucht.

Preise und Verfügbarkeit

Das Multimediasystem Klipsch ProMedia 2.1 BT ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 249,00 Euro (Preis inklusive Mehrwertsteuer).

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

