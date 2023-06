Klipsch rockt Park und Party mit drahtlosen Lautsprechern: Gig XL und Gig XXL bieten Lichtshow und kraftvollen Sound

Die Hornlautsprecher von Klipsch sind für ihren dynamischen Klang seit 77 Jahren weltberühmt. Mit den neuen Party-Lautsprechern Gig XL und Gig XXL bringt der Hersteller seine Expertise für amtlichen PA-Sound jetzt erstmalig auch mit Bluetooth-Ansteuerung und Batteriebetrieb. Mikrofon und Lichtshow sind in jedem Modell enthalten!

Lichtshow und Mikrofon inklusive

Die neuen Modelle Gig XL und Gig XXL sind für den Party-Einsatz fernab jeder Steckdose voll gerüstet: Die eingebaute dynamische Lichtshow mit verschiedenen Farben ist mit der Musik synchronisiert und kann per Modus-Umschaltung an die gewünschte Stimmung angepasst werden. Ein Mikrofon für Ansagen und Karaoke ist bei beiden Modellen im Lieferumfang enthalten. Für maximale Flexibilität kann die Musik per Bluetooth, aber auch über den analogen Klinkeneingang oder per USB zugespielt werden.

Zwei Einheiten des Gig XL oder Gig XXL lassen sich zum drahtlosen Stereopaar koppeln für noch weiteren Open-Air-Sound. Bei voller Lautstärke hält der eingebaute Akku zudem bis zu acht Stunden durch. Das Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Die Bedienung der neuen Party-Lautsprecher von Klipsch ist so vielseitig wie intuitiv: Ein großer Drehregler kontrolliert die Gesamtlautstärke, die Mikrofonlautstärke lässt sich relativ zur Musik einstellen, Lichtprogramm und Wiedergabesteuerung besitzen ihre eigenen Tasten.

So dynamisch wie mobil: der Gig XL

Der Klipsch Gig XL kann dank seiner IPX4-Einstufung bedenkenlos im Freien gehört werden, denn er hält Spritzwasser und Regen stand. Trotz seiner kompakten Maße und einem Gewicht von nur 4 Kilogramm mobilisiert er Dynamik und Pegel, wie man es von einem ausgewachsenen Klipsch-Speaker erwartet. Dafür sorgen ein 18-Zentimeter Tieftöner und ein 5-Zentimeter Mittelhochtöner. Der Bass-Boost-Modus und zwei kraftvolle Endstufen mit DSP-Steuerung sorgen für einen maximalen Schallpegel von 105 dB in 0,5 m Abstand.

Maximale Leistung, mehr Ausstattung: der Gig XXL

Der Klipsch Gig XXL besitzt ein verstärktes Gehäuse mit nur 27,5 Zentimetern Breite. Trotzdem verfügt er über zwei kraftvolle 18-Zentimeter-Tieftöner und einen Bass-Boost-Modus für großen, kraftvollen Partysound. Sein maximaler Ausgangspegel beträgt mehr als 110 dB in 0,5 m Abstand, der Bass reicht zudem weiter hinab als beim Gig XL. Für Musiker, die mit einem Solo beeindrucken wollen, verfügt der Gig XXL über einen zusätzlichen Instrumenteneingang per 6,3mm-Klinke für Gitarren, Keyboards oder andere Instrumente mit Tonabnehmer.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Klipsch Gig XL und Gig XXL sind ab Juli 2023 im Klipsch Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 249,00 Euro (Gig XL) oder 399,00 Euro (Gig XXL) inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder und Akustikpionier Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

