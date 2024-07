Knallbuntes Zuhause mit erwinmueller.de

Inspirationen für einen lebendigen und einzigartigen Look

Die Kombination einer Vielzahl von Farben, Mustern und Stilen schafft einen einzigartigen und lebendigen Einrichtungsstil. Wie das perfekt gelingt, zeigt erwinmueller.de in der neuen Themenwelt „Knallbunt“. Mit Kreativität und der großen Auswahl an bunten Heimtextilien und Accessoires wird aus jedem schlichten Zuhause eine Villa Kunterbunt.

Bunte Entspannung

Genug von „Ton-in-Ton“ und schlichtem Purismus? Jetzt muss endlich wieder Farbe in die vier Wände kommen. Dazu muss nicht gleich die gesamte Einrichtung erneuert werden. Eine kräftige Wandfarbe, farbenfrohe Lampen, Vasen und (Kunst-) Blumen sowie verschiedene bunte Kissen und Wohndecken lassen das Wohnzimmer in einem ganz neuen Stil erscheinen. Eine Mischung von Kissen aus Baumwolle, Velours, Cord und in Jacquard-Webung bringt Farbe auf jedes schlichte Sofa. Kissenhüllen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Und natürlich bietet Erwin Müller auch die passenden Kissenfüllungen an.

Was Kuschelkissen auf dem Sofa, sind Sitzkissen auf Stuhl und Bank. Mit ihren knalligen Farben und bunten Mustern sind sie sowohl drinnen wie auch draußen echte Hingucker und dabei noch sehr vielseitig einsetzbar.

Farbe für den Esstisch

Eine fröhliche Tischgestaltung trägt ganz maßgeblich zur guten Stimmung bei. Da schmecken Speisen und Getränke gleich doppelt gut. Gemusterte und einfarbige Tischdecken, Mitteldecken, Tischsets und Servietten bringen Farbe auf den Esstisch. Die Tischwäsche kann ganz nach Lust und Laune miteinander kombiniert werden und gibt dem Tisch immer wieder ein neues Gesicht. Abwaschbare runde Tischsets, bunte Gläser und Deko-Zitronen sind dabei das Tüpfelchen auf dem i.

Schlafambiente wie in der Karibik

Bunte Bettwäsche mit geometrischen Mustern bringt einen Hauch von Karibik in das Schlafzimmer. Die hochwertigen Baumwoll-Qualitäten in den Webarten (Mako-) Satin, Renforce und Seersucker sind atmungsaktiv und temperaturausgleichend und sorgen für ein gutes Schlafklima. Zu jedem Bettwäsche-Design bietet Erwin Müller die farblich passenden Spannbettlaken aus Single-Jersey mit oder ohne Elasthan-Anteil an.

Farbenfrohes Badezimmer

Knallige Farben im Badezimmer verbreiten positive Energie und sind perfekt für einen gelungenen Start in den Tag. Die großen Farbpaletten der Walk-Frottier Kollektionen „Heidenheim“, „New York“ und „Baden-Baden“ machen richtig Lust auf auch mal außergewöhnliche Farbkombinationen bei Handtüchern, Duschtüchern, Waschhandschuhen, Gästehandtüchern und Seiftüchern.

Die gelbe REDBEST Badematte „Arlington“ bringt auch bei Regen sonnige Atmosphäre in das Badezimmer. Das Microfaser-Chenille-Gewebe fühlt sich samtweich unter den Füßen an, ist saugfähig und schnell trocknend.

Wer Lust auf mehr Farbe im Zuhause hat, ist in der Themenwelt „Knallbunt“ genau richtig. Die bunten Heimtextilien und Accessoires von erwinmueller.de bringen ganz neuen Pep in die vier Wände.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

