Knauber bietet CO2-Bilanzierung für Unternehmen

Mit Knauber ProKlima können Betriebe ab jetzt ihren CO2-Fußabdruck ermitteln und kompensieren.

Das Bonner Unternehmen Knauber weitet das Angebot von “Knauber ProKlima” aus und bietet ab sofort auch Geschäftskunden die Möglichkeit, die CO2-Emissionen ihres Unternehmens zu berechnen und zu kompensieren.

Viele Unternehmen wollen sich aktuell nachhaltiger ausrichten. Neben dem Wunsch, aus eigener Überzeugung einen Beitrag leisten zu wollen, ist das Engagement für den Klimaschutz mittlerweile zum Erfolgsfaktor für Unternehmen geworden. Denn für viele Kunden ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil ihrer Kaufentscheidung. Kleine und mittlere Betriebe stellt dies jedoch oft vor die Herausforderung, neben dem Tagesgeschäft eine eigene Klimaschutz-Strategie zu entwickeln. Mit dem neuen Angebot will Knauber ProKlima hierbei unterstützen und leitet Betriebe Schritt für Schritt an, die eigenen Emissionen zu berechnen, zu kompensieren und Wege der Reduktion zu finden.

Mit einer genauen Bilanzierung aller Energie-Daten erhalten Unternehmen einen Bericht mit einer Übersicht über die Haupttreiber ihrer CO2-Emissionen. Dieses Verfahren basiert auf dem international anerkannten Greenhouse Gas Protocol (GHG). Anhand der Erhebungen werden Empfehlungen zur Reduzierung der Emissionsquellen gegeben. Im nächsten Schritt können Kunden durch Investitionen in ausgewählte, zertifizierte Klimaschutzprojekte ihren CO2-Fußabdruck kompensieren.

Wer seinen persönlichen CO2-Fußabdruck verkleinern möchte, kann dies auch online bei Knauber ProKlima tun. Ob Urlaub, Konsumverhalten oder Autofahrten – bei Knauber ProKlima kann man im Detail berechnen, wie viel CO2 durch welche Aktivität entsteht und diese dann durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgleichen. So kann sich jeder auch persönlich mit kleinen Beträgen am Klimaschutz beteiligen.

Als Energieversorger ist sich Knauber seiner besonderen Verantwortung für den Klimaschutz bewusst. Knauber will sich deshalb verstärkt mit emissionsarmen Energiealternativen auseinandersetzen. Das Angebot von Knauber ProKlima ist ein wichtiger Teil dieser fortlaufenden Entwicklung.

Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Energie-Handelsunternehmen mit Sitz in Bonn. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung im Energiesektor bietet Knauber ein breites Portfolio, das von klassischen Energieträgern für Wärme und Mobilität über innovative und nachhaltige Alternativen bis hin zu Energieversorgungskonzepten reicht. Das mittelständische Familienunternehmen agiert flexibel und zukunftsorientiert. Es ist geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch und eine große Kundennähe. Mehr Infos: www.knauber.de

Kontakt

Knauber Unternehmensgruppe

Stefanie Zahel

Endenicher Str. 120 -140

53115 Bonn

0228 512197

info@knauber.de

https://www.knauber.de