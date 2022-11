Knauber und 24-Autohöfe planen LNG-Tankstellen

Spatenstich für die erste Tankstelle an neuer Raststätte in Wörrstadt

Der Bonner Energie-Anbieter Knauber treibt sein Engagement im Bereich alternativer Kraftstoffe weiter voran. Gemeinsam mit 24-Autohöfe, einem Betreiber von Autohöfen in ganz Deutschland, wird Knauber LNG-Tankstellen an Autohöfen errichten. Am Freitag, den 4. November, war der Spatenstich der ersten Tankstelle in Wörrstadt an der A 63. Vier weitere Standorte sind in konkreter Planung.

LNG (Liquified Natural Gas) ist ein Kraftstoff für den Schwerlastverkehr und gilt als wichtiger Baustein der Verkehrswende. Im Vergleich zu Diesel hat LNG eine geringere Klimawirksamkeit und verursacht deutlich weniger Schadstoffe wie Stick- und Schwefeloxide oder Feinstaub. Bio-LNG ist nochmal deutlich emissionsärmer. Außerdem sind LNG-betriebene Motoren deutlich leiser, was für den Schwerlastverkehr in Städten eine hohe Relevanz hat.

Für die Etablierung des Kraftstoffes als Alternative zu Diesel ist der Ausbau der Tank-Infrastruktur elementar. Mit den gemeinsamen Plänen leisten die beiden mittelständischen Familienunternehmen einen Beitrag zur Erweiterung des deutschen LNG-Tankstellen-Netzes und der Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs. Denn mittelfristig wird an allen Standorten Bio-LNG zur Verfügung stehen.

Gemeinsam geplant sind aktuell folgende Standorte:

A 7: 24-TOTAL Autohof Lutterberg

A 63: 24-TOTAL Autohof Wörrstadt (Spatenstich)

A 81: 24-TOTAL Autohof Sulz Vöhringen (im Bau)

A 94: 24-TOTAL Autohof Mühldorf

B 213: 24-TOTAL Autohof Cloppenburg

Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel, geschäftsführende Gesellschafterin der Knauber Unternehmensgruppe, sagt zur Kooperation:

„Die LNG-Infrastruktur ist ein wichtiger Wegbereiter der Verkehrswende, um perspektivisch auf noch klimafreundlicheres Bio-LNG setzen zu können. Daran wollen wir mitarbeiten und freuen uns, dass wir mit 24-Autohöfe einen Partner gefunden haben, der wie wir aus dem Mittelstand kommt und unsere Ziele und unser Bestreben teilt, sich nachhaltig und klimafreundlich für die Zukunft aufzustellen. Visionär können wir uns sogar Mobilitätshubs vorstellen, die Bio-LNG, Wasserstoff und Strom oder andere nachhaltige Energieformen gebündelt anbieten. Autohöfe wie diese bieten dafür ideale Voraussetzungen.“

Dr. Jessica Ruscheinsky, Mitglied der Geschäftsleitung und Gesellschafterin der 24-Autohöfe, freut sich auf die Zusammenarbeit:

„Die 24-Autohöfe arbeiten stetig an der Weiterentwicklung Ihrer Standorte und damit auch am Ausbau Ihres Angebots auf allen Ebenen. Der 24-Autohof der Zukunft bietet durch den klaren Fokus auf die Schaffung von Aufenthaltsqualität eine Vielzahl an Antriebsformen und einen Ort für die Mobilität der Zukunft. Wir freuen uns daher sehr auf die anstehenden Projekte mit dem starken und verlässlichen Partner Knauber, um die LNG-Infrastruktur auszubauen und den Zugang zu innovativen Energieformen an unseren Standorten auszuweiten.“

Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Energie-Handelsunternehmen mit Sitz in Bonn. Das Unternehmen ist in vierter Generation in Familienhand und bietet ein breites Portfolio, das von klassischen Energieträgern für Wärme und Mobilität über innovative und nachhaltige Alternativen bis hin zu Energieversorgungskonzepten reicht. Das mittelständische Familienunternehmen agiert flexibel und zukunftsorientiert. Es ist geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch und eine große Kundennähe.

Mehr Infos zu LNG und Ansprechpartnern bei Knauber: www.knauber-lng.de

Die 24-Gruppe ist ein mittelständisch geführtes Familienunternehmen mit Sitz in Regensburg. Die Unternehmensgruppe erschließt bundesweit Gewerbegebiete- und grundstücke und entwickelt privat betriebene Autohöfe. Derzeit verfügt die Rastanlagen-Kette 24-Autohöfe über 15 Standorte, die im unmittelbaren Einzugsbereich von Autobahnausfahrten liegen. Die 24-Autohöfe sind seit 2007 die beste Autohofkette und zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein breites Qualitätsangebot in Sachen Gastronomie, Mobilität und Kundenservice aus. Auch im Bereich der Mobilität nehmen die 24-Autohöfe eine Vorreiterrolle ein und bieten schon heute diverse alternative Antriebsformen im Pkw- und Lkw-Verkehr an.

Mehr Infos : www.24-autohof.de

Kontakt

Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG

Stefanie Zahel

Endenicher Str. 120-140

53115 Bonn

0228-512197

info@knauber.de

http://www.knauber.de

Bildquelle: Tine Kirchmayer Fotografie