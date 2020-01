Knoppers jetzt auch als ErdnussRiegel und KokosRiegel

Der erste Schokoladenriegel auf Knoppers Art bekommt ab März 2020 Verstärkung. Die neuen ErdnussRiegel und KokosRiegel von Knoppers sind da.

„Morgens, halb zehn in Deutschland“ gilt als die Zeit der Knoppers Waffelschnitte. Und seit dem Launch 2017 des Knoppers NussRiegels ist auch „Nachmittags halb vier in Deutschland“ Knoppers Zeit. Mit dem NussRiegel hat die Marke in den letzten Jahren einen regelrechten Hype im Süßwarenregal ausgelöst. Verbraucher, Influencer, Podcaster und Prominente sind vom ersten Schokoladenriegel auf Knoppers Art begeistert.

Ein großer Erfolg: So stieg das Gesamtwachstum in der Kategorie Schokoladenriegel seit 2017 deutschlandweit um 11,4 Prozent. Der Knoppers NussRiegel hat dazu alleine mit 48 Prozent Wachstum beigetragen*. Damit ist der Riegel das erfolgreichste Neuprodukt der Kategorie Schoko-/Zuckerware in den letzten 10 Jahren**.

Von Verbraucher und Handel wurde der NussRiegel zudem mit Gold prämiert: als „Top Marke, Hit 2018“ und „Produkt des Jahres 2019“ der Lebensmittel Praxis.

2020 soll die Erfolgsgeschichte weitergehen. Ab jetzt gibt es zwei weitere Sorten zu entdecken:

Knoppers ErdnussRiegel – mit knusprigen Waffeln und leckerer Milch- und Erdnusscreme sowie knackigen Erdnüssen in Karamell, umhüllt von Vollmilchschokolade.

Knoppers KokosRiegel – mit knusprigen Waffeln und leckerer Milch- und Kokoscreme sowie feinen Kokosraspeln in Karamell, umhüllt von Vollmilchschokolade.

Einfach mal probieren für den persönlichen „Nachmittags halb vier Moment“

Ob für die Uni-Pause, im Büro oder als Ausflugsbegleiter: Die Knoppers Riegel sind ein geschmackvoller Snack für zwischendurch. Sie werden deutschlandweit im Handel als einzelner Riegel oder im 5er-Pack angeboten. Begleitet wird der Launch neben der auffälligen POS-Inszenierung von einer großen TV-, Plakat- und Digitalkampagne und auf Social Media (Instagram @knoppers_de/Facebook @KnoppersDE).

* Quelle: Nielsen MarketTrack, LEH+HD+DM, Riegel exkl. Kühlriegel, Aug 2017-Sep 2019 vs. Jun 2015-Jul

2017

** Quelle: Nielsen MarketTrack, LEH+HD+DM, Süßware, Umsatz in den ersten 12 Launchmonate

2010-2019

Über Knoppers

Seit 1983 begeistert Knoppers seine Fans. „Morgens halb zehn in Deutschland“ – der bekannte Werbespruch prägte sich bei Vielen ein. Knoppers besticht durch knusprig gebackene Waffeln, leckere Milch- und Nougatcreme, sowie knackig ge-röstete Haselnüsse und ist im 8er-Pack und im 15er-BigPack erhältlich. Zudem gibt es die saisonale Variante: Knoppers Erdbeer-Joghurt, das fruchtige Sommer-Frühstückchen passend zur Sommerzeit. Zum Teilen und Anbieten bieten sich Knoppers Minis an. Seit August 2017 gibt es Knoppers auch als NussRiegel. Der Knoppers Haselnussriegel wird 2020 um die beiden Sorten ErdnussRiegel und KokosRiegel ergänzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.knoppers.de

