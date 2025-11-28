Knuspr launcht KI-Weihnachtskampagne „Almost. Not This Time.“

Der Online-Supermarkt Knuspr startet seine diesjährige Weihnachtskampagne, die erstmals komplett inhouse und mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz umgesetzt wurde. Unter dem Motto „Almost. Not This Time.“ rückt die Kampagne den Kern der Weihnachtszeit in den Mittelpunkt: echte Momente, echte Ruhe, echtes Zusammensein. Gleichzeitig zeigt sie, wie der Einsatz moderner Technologie Kreativität und Kundenerlebnis sinnvoll bereichern kann. Konzipiert und produziert wurde die Kampagne zentral von der Rohlik Gruppe, zu der Knuspr gehört, und wird in allen fünf Märkten der Gruppe ausgespielt.

Komplett KI-generierte Kampagne, intern umgesetzt

„Almost. Not This Time.“ wurde von Art Managerin Veronika Vondrková bei der Rohlik Gruppe vollständig intern erstellt und komplett mit KI generiert. Kernstück der Kampagne ist ein Video, das mit Hilfe von sieben KI-Tools, über 1.500 Prompts und mehr als 3.000 generierten Assets erstellt wurde – bei einem Gesamtaufwand von rund 80 Arbeitsstunden. Auch Musik, Voiceover und Schnitt entstanden mithilfe von KI.

Veronika Vondrková, Art Managerin bei der Rohlik Gruppe, erklärt: „Unsere diesjährige Weihnachtskampagne zeigt, wie KI uns dabei unterstützt, schneller und effizienter zu arbeiten und gleichzeitig kreative Ideen voll auszuspielen. Zum Vergleich: Eine traditionelle Produktion dieser Größe hätte mehrere Monate gedauert, ein großes Team erfordert und mehrere hunderttausend Euro gekostet – diese Kampagne konnten wir hingegen mit KI und einer Person für rund 400 Euro realisieren. Grenzen auszutesten und Neues zu wagen, gehört zu unserer DNA – diese Kampagne ist ein kleines, weihnachtliches Beispiel dafür.“

Echtes Weihnachten, echte Momente

Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Geschichte einer Familie, die fast den Sinn von Weihnachten zwischen Stress und Vorbereitung verliert – bis Knuspr dafür sorgt, dass sie das Fest gemeinsam genießen kann. Die Botschaft: Zeit miteinander ist das wertvollste Geschenk, und Weihnachten sollte bewusst gemeinsam genossen werden, statt nur organisiert.

Um Familien genau dabei zu unterstützen, begleitet Knuspr die festliche Zeit mit einem umfangreichen Weihnachtssortiment: von frischen handwerklichen Backwaren und Premium-Fleisch über Fisch, internationale Delikatessen, Getränke, Süßigkeiten und Geschenke bis hin zu Haushaltsartikeln für das Weihnachtsessen und Adventskalender – alles innerhalb von drei Stunden direkt an die Haustür geliefert.

Pavel Vaek, Head of Brand & Campaigns bei der Rohlik Gruppe, ergänzt: „Mit dieser Kampagne möchten wir den Kern von Weihnachten in den Fokus rücken. Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit ist Zeit das wertvollste Gut. Wenn wir Familien mit unserem Service nur ein paar Stunden schenken können, in denen sie wirklich zusammen sind, haben wir unser Ziel erreicht.“

Das vollständige Kampagnenvideo „Almost. Not This Time.“ wird über alle Online-Kanäle von Knuspr, einschließlich Social Media, ausgespielt und ist zudem auf YouTube verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=OsqwTOPtvKc

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Alleinstellungsmerkmale sind die Herkunft der Produkte und die Logistik: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

Knusprs vollautomatisierte Logistikzentren dienen jeweils als einzige Umschlagplätze aller Bestellungen aus der jeweiligen Lieferregion. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – oft bereits sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen, regionalen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.