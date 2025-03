Knuspr setzt im März auf besondere Frische bei Fisch

München, 19. März 2025 – Frische und Qualität sind für Verbraucher beim Fischkauf entscheidend. Doch gerade beim Online-Kauf gibt es oft Berührungsängste. Der Online-Supermarkt Knuspr stellt deshalb im März sein Frischeversprechen für Fisch in den Mittelpunkt – mit kurzen Lieferketten, regionalen Partnern und maximaler Transparenz.

Viele Verbraucher haben beim Online-Kauf von frischen Lebensmitteln noch Bedenken: Fast die Hälfte der Deutschen schätzt die Qualität von Lebensmitteln im stationären Handel höher ein als online, und 52 % sind unsicher, weil sie die Produkte nicht selbst auswählen können – ein entscheidender Faktor, besonders bei sensiblen Frischeprodukten wie Fisch.

Frischwaren wie Obst, Gemüse, Molkereiprodukte, Fleisch und Fisch stehen bei Knuspr im Mittelpunkt und machen rund 60 % der Warenkörbe aus. Diesen Monat rückt das Unternehmen sein hochwertiges Fischsortiment besonders in den Fokus und informiert gezielt über Qualität, Herkunft und nachhaltige Bezugsquellen.

Ein besonderes Highlight: Knuspr arbeitet in allen seiner Liefergebiete mit ausgewählten regionalen Fischereien und Zuchtbetrieben zusammen, um höchste Frische zu garantieren. Durch kurze Transportwege kann fangfrischer Fisch innerhalb weniger Stunden geliefert werden – unter anderem von:

Fischerei Lechler (Großraum Berlin): Das Familienunternehmen fängt täglich frischen Fisch aus der Havel, darunter Zander, Saibling und Hecht.

Fischzucht Rameil (Rhein-Main-Gebiet): Bereits in vierter Generation betreibt das Unternehmen eine nachhaltige Aufzucht von Forelle, Lachsforelle und Saibling.

Holzinger Fischverarbeitung (Großraum München): Die AMA-zertifizierte Fischerei in Gunskirchen (Oberösterreich) versorgt Knuspr-Kunden im Großraum München mit Forelle und Bachsaibling – und liegt nur rund 200 km vom Logistikzentrum in Garching entfernt.

Mit der Kombination aus regionalen Bezugsquellen, kurzen Lieferketten und schneller Lieferung sorgt der Online-Supermarkt dafür, dass sein Fisch noch frischer und hochwertiger ist als im stationären Handel.

Mehr Informationen:

Berlin

Rhein-Main

München

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

