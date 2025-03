Knuspr und Kuchentratsch: Süße Überraschung für Senioren

Von Senioren für Senioren: Knuspr und Kuchentratsch überraschen Seniorenheim Vincentinum mit Kuchenspende

München – Der Online-Supermarkt Knuspr erweitert sein Sortiment um ausgewählte Kuchen und Kuchenstücke der bekannten Münchner Backstube Kuchentratsch, in der Seniorinnen und Senioren Kuchen in Handarbeit herstellen. Zum Auftakt der Zusammenarbeit überraschten Knuspr und Kuchentratsch die Bewohnerinnen und Bewohner des Senioren- und Pflegeheims Vincentinum im Lehel mit einer besonderen Aktion: 6 frische Kuchen von Kuchentratsch wurden für die tägliche Nachmittagskaffeestunde überreicht – eine Geste „von Seniorinnen und Senioren für Seniorinnen und Senioren“.

Heimleiter Karl Wagner und einige Bewohnerinnen und Bewohner nahmen die süße Spende am gestrigen Montag stellvertretend für alle entgegen. „Eine schöne Überraschung, die unseren Nachmittag versüßt und für viel Freude gesorgt hat“, so Wagner.

Kuchentratsch bietet Seniorinnen und Senioren eine sinnvolle Aufgabe, bei der sie Kuchen in Handarbeit fertigen, neue Kontakte knüpfen und ihre Rente aufbessern können. Die Kuchen und Backwaren sind bisher im Kuchentratsch-Cafe an der Theresienhöhe, in ausgewählten Höflinger-Müller-Filialen sowie über den Online-Shop von Kuchentratsch erhältlich. Durch die Partnerschaft mit Knuspr sind die beliebten Kuchen nun für ein noch breiteres Publikum im Großraum München verfügbar – und können bequem als Teil des Wocheneinkaufs bestellt und innerhalb von nur drei Stunden direkt an die Haustür geliefert werden.

Knuspr bietet eine Auswahl beliebter Kuchentratsch-Klassiker an: als ganze Kuchen den kleinen Schokoladenkuchen von Oma Anni, den kleinen Zitronenkuchen von Oma Helga und den kleinen Karottenkuchen von Oma Irmgard. In Stücken sind bei Knuspr der Mohnkuchen von Oma Brigitte (vegan), der Karottenkuchen von Oma Irmgard sowie der Apfelstreuselkuchen von Oma Kate erhältlich.

https://www.knuspr.de/suche/marke/kuchentratsch?q=Kuchentratsch&companyId=1

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

