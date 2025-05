Knuspr unterstützt alleinerziehende Mütter zum Muttertag mit Spendenaktion

München, 7. Mai 2025 – Der Online-Supermarkt Knuspr startet zum diesjährigen Muttertag eine besondere Spendenaktion, um alleinerziehende Mütter zu unterstützen. Insgesamt 4.500 Euro stellt Knuspr in Form von Einkaufsgutscheinen für Mutter-Kind-Einrichtungen in seinen Liefergebieten zur Verfügung – im Raum München und Berlin sowie im Rhein-Main-Gebiet.

Diese Einrichtungen bieten Müttern, die sich alleine um ihre Kinder kümmern und Hilfe benötigen, einen familiären Rahmen in einem Gruppenangebot. Dort finden die Mütter vorübergehenden Wohnraum, Unterstützung und Betreuung, um schrittweise wieder ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Knuspr spendet in Berlin insgesamt 1.500 Euro an die MuKi24 Einrichtungen der Diakonischen Arbeitsgemeinschaft Sozialpädagogischer Initiativen (DASI Berlin gGmbH) in Steglitz-Zehlendorf und Marzahn. In München unterstützt der Online-Supermarkt das Paritätische Haus für Mutter und Kind München in Sendling mit weiteren 1.500 Euro. In Frankfurt geht die Spende an das Mutter-Kind-Haus der Stiftung Waisenhaus in Riedberg, ebenfalls in Höhe von 1.500 Euro. Mit den Gutscheinen können die Mütter Lebensmittel, Baby- und Drogerieartikel flexibel und kostenfrei bei Knuspr bestellen – eine praktische Entlastung im Alltag.

Auch Knuspr-Kund:innen können sich an der Spendenaktion beteiligen, indem sie in der App oder im Webshop einen Gutschein in beliebiger Höhe für die Mutter-Kind-Einrichtungen kaufen.

Knuspr hat sich zum Ziel gesetzt, den Alltag der Menschen einfacher und genussvoller zu machen. Das gilt insbesondere für Familien, die den mit Abstand höchsten Anteil der Kunden bei Knuspr ausmachen. Bereits 2022 wurde der kostenlose Hörnchen-Club ins Leben gerufen, ein Vorteilsprogramm für (werdende) Eltern mit aktuell über 26.000 Mitgliedern. Es bietet unter anderem kostenlose Lieferungen an Werktagen sowie exklusive Rabatte.

Mehr Informationen zur Spendenaktion: https://www.knuspr.de/gutschein-kaufen

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

