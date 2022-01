Kodak Alaris baut weltweite Kooperation mit ABBYY aus

Kodak Alaris gab die globale strategische Kooperation mit dem Digital Intelligence-Unternehmen ABBYY bekannt. Die Vereinbarung erweitert die langjährige Partnerschaft durch Integration der ausgezeichneten Informationserfassungslösungen von Kodak Alaris in die branchenführende, cloudbasierte intelligente Low-Code-/No-Code-Dokumentenverarbeitungsplattform (IDP) Vantage von ABBYY. Mit ihr können Unternehmen Dokumente erfolgreich in verwertbare Daten verwandeln.

Im Rahmen der erweiterten Kooperation werden Kodak Alaris und ABBYY die technische Einbindung der Kodak INfuse Smart Connected Scanning Solution in Vantage anbieten. Gemeinsam wollen Kodak Alaris und ABBYY Automatisierungsvorhaben auf globaler Ebene vorantreiben und für beide Unternehmen und deren Partner Möglichkeiten schaffen, verschiedenste Herausforderungen der Dokumentenverarbeitung für Kunden zu lösen.

Die INfuse Solution von Kodak Alaris lässt sich nahtlos in Partneranwendungen integrieren, um Lösungen zu schaffen, welche die Erfassung von Daten vereinfachen und sie direkt in Geschäftsprozessen bereitstellen. Durch die Einbindung in intelligente Plattformen erhalten Kunden eine automatisierte Komplettlösung, z. B. für eine schnelle und mühelose Rechnungsverarbeitung. Kodak Alaris wird auch einen Konnektor zu Vantage und Zugang zur Bibliothek von Document-Skills anbieten, die ab diesem Jahr im ABBYY Marketplace verfügbar sind.

Der INfuse Scanner digitalisiert Dokumente und liefert die Daten direkt an die ABBYY Vantage Plattform. ABBYY Vantage bietet vortrainierte Document-Skills, die es Unternehmen erleichtern, den Inhalt und Zusammenhang von Dokumenten jeder Art mit hoher Genauigkeit zu lesen und zu verstehen. Vantage extrahiert und klassifiziert eingehende Dokumente automatisch und leitet sie an die entsprechenden Geschäftsprozesse weiter. Dabei lernt es von jedem Dokument, um die unmittelbaren Datenverarbeitungsraten kontinuierlich zu verbessern.

„Wir begrüßen die Partnerschaft mit ABBYY und freuen uns auf die Zusammenarbeit, damit wir unsere gemeinsamen Kunden dabei unterstützen können, ihre Automatisierungsstrategien zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern“, so Don Lofstrom, President & General Manager von Kodak Alaris. „Durch unsere globalen Partnerschaften haben Kunden und Vertriebspartner Zugang zu erstklassigen Lösungen für die Datenerfassung, -extraktion und -verarbeitung aus vielen verschiedenen Dokumentenformaten und -kanälen. Die Kombination aus der Expertise von Kodak Alaris in der Informationserfassung mit den Digital Intelligence-Plattformen von ABBYY wird Kunden dabei helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.“

„Vantage eröffnet völlig neue Möglichkeiten, mit denen Kodak Alaris die Herausforderungen der Dokumentenverarbeitung für seine Kunden nun mit einer agilen und gleichzeitig leistungsfähigen IDP-Lösung bewältigen kann, die sich mühelos in INfuse integrieren lässt“, ergänzte Bruce Orcutt, SVP für Produktmarketing bei ABBYY. „Wir freuen uns, dass das Kunden- und Partnernetzwerk von Kodak Alaris nun eine benutzerfreundliche Low-Code/No-Code-Möglichkeit hat und wir unsere Partnerschaft ausbauen können.“

Weitere Informationen unter AlarisWorld.com.

Über den Geschäftsbereich Alaris von Kodak Alaris

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

©2022 Kodak Alaris Inc. TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

