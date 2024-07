Kodak Alaris setzt ein Zeichen für den Klimaschutz

Transportwege über Kontinente hinweg lassen sich nicht vermeiden, umso wichtiger ist die Kompensation des CO2-Ausstoßes. Kodak Alaris geht diesen Weg und setzt ein Zeichen für Nachhaltigkeit.

In unserer globalisierten Welt spielt die Logistik eine entscheidende Rolle. Täglich werden Millionen Tonnen Güter über Kontinente hinweg transportiert, um die Bedürfnisse der Menschen und der Wirtschaft zu erfüllen. Doch dieser Warenfluss hat seinen Preis: den CO2-Ausstoß. Umweltbewusste Firmen wie Kodak Alaris, gleichen diesen in Form eines Klimabeitrages aus. In Sachen Logistik kooperiert das Unternehmen unter anderem mit LGI Logistics Group International GmbH und flexport.org, Spezialist für Lieferketten, die die verursachten CO2-Emissionen ermitteln. Mit LGI werden die europaweiten Transporte auch über die Straße abgedeckt und mit flexport die weltweite See- und Luftfracht. Einen Ausgleich hat Kodak Alaris in den Jahren 2022 und 2023 für insgesamt 1.674 Tonnen CO2 gezahlt.

Ein umfangreiches Projekt für nachhaltigen Klimaschutz

Eines der unterstützten Klimaschutz-Projekte wurde von der KlimaInvest Green Concepts GmbH in Borneo, Indonesien initiiert. Dabei wurden nicht nur 65.000 Hektar Mangrovenwald geschützt, die eigentlich zur Palmölplantage werden sollten, sondern auch zahlreiche neue Bäume gepflanzt. Dies ist nicht nur wichtig, da Wälder viel CO2 binden, sondern dieses Biotop bietet zudem ideale Brutstätten für eine Vielzahl von Tierarten, wodurch auch der Artenschutz gestärkt wird. Darüber hinaus sieht dieses Projekt vielseitige Entwicklungshilfe für Borneo vor. So wird nachhaltige Infrastruktur in Form von Solaranlagen und Wasserfilteranlagen errichtet, aber auch Bildung, medizinische Versorgung und die Förderung des Wirtschaftswachstums sind wichtige Säulen, um solchen Projekten Nachhaltigkeit zu verleihen.

Weitere Initiativen für die Welt von morgen

Kodak Alaris nimmt seine Verantwortung für den Klimaschutz ernst und unterstützt viele weitere Initiativen. So hat das Unternehmen vor Kurzem seine Partnerschaft mit veritree bekanntgegeben, die noch in diesem Jahr 40.000 Bäume in Ost-Ruanda pflanzen werden. Darüber hinaus werden bei diesem Projekt einheimische Landwirte involviert sowie bezahlt und der Zugang zu Nahrungsmitteln immens verbessert. Doch auch hinsichtlich ihrer Produkte legt Kodak Alaris großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das beweisen sowohl die EPEAT-Siegel, mit denen eine Vielzahl der Scanner zertifiziert wurden, aber auch der ENERGY-STAR, den ebenfalls viele Geräte tragen, spiegelt den Einsatz für eine grüne Zukunft wider.

